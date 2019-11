Floja tarea del argentino Redivo en la Liga de Básquetbol de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El argentino Lucio Redivo cumplió anoche una floja labor en la derrota que su equipo, Aguacateros de Michoacán, sufrió a manos de Soles de Mexicali, por 111-99, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México.



El escolta bahiense, integrante del seleccionado albiceleste subcampeón del mundo en China 2019, aportó apenas 5 puntos (1-3 en dobles, 1-6 en triples) para el elenco que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida (ex DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Obras Basket, entre otras entidades).



Además, en Aguacateros, que está cuarto en la tabla de la zona Oeste con un registro 15-8, jugaron los ex San Lorenzo, los estadounidenses Donald Sims (21 puntos, un rebote y un robo) y Jerome Meyinsse (15 tantos, 9 rebotes, una asistencia y un bloqueo).



También tuvo participación el ex alero de Instituto de Córdoba, el extranjero Rodney Green, quien acumuló una planilla de 18 unidades y 2 rebotes.



En el quinteto ganador, líder de la Conferencia con un balance 19-4, el pivote nacionalizado argentino Daniel Amigo (nacido en la ciudad estadounidense de El Paso) anotó 8 puntos (2-4 en dobles, 4-4 en libres) y capturó un rebote en 12m.



Otros resultados: Correcaminos 117-Laguneros de la Comarca 97; Capitanes 86-Angeles de Puebla 73; Panteras de Aguascalientes 114-Santos 72.