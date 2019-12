Fonsi Fieles, el club de fans que cumplirá 10 años con la visita de su ídolo

En una coyuntura social y cultural donde la novedad es lo importante y lo efímero ocupa un espacio en las conversaciones, ellas se plantan con su ídolo, el cantante portorriqueño Luis Fonsi. Ellas son “Las Fonsi Fieles”, sede San Juan del club de fans oficial de cantante.

DIARIO HUARPE dialogó con Antonela Molina y contó los orígenes e invitó a descubrir a este artista.

Todo comienza en Buenos Aires, allí se inaugura el club de fans y con esa pasión de alentar, seguir y disfrutar del artista se comenzó a extender. Quien trajo en sus valijas desde Mendoza la fiebre fonsinista fue Zulma Calvo, allá por el 2010 buscó gente que compartiera su aprecio por el cantante y poco a poco fue sumando al grupo que hoy está ansioso por la visita del artista.

Antonela cuenta además que a ella le gusta de muy chica, ha crecido con su música. Recuerda con alegría esas primeras baladas que la enamoraron y ahora con la primera visita a la provincia de Fonsi, ella estalla de emoción junto a sus compañeras de club.

Sobre las actividades que realizan destaca que es un espacio de encuentro, hablan de las noticias, están atentas de recitales y buscan hacer llegar el impacto que tuvo él en sus vidas. Antonela habla con una inocencia que es propia de la ilusión, no de los que “saben todo” y los que no tienen tiempo para asombrarse, deja un espacio para sorprenderse. Su voz transmite emoción cuando relata lo que significó el tema “No me doy por vencido”, también destaca “Le pido al cielo” como una balada para transitar el duelo. Ella dice que las canciones para cada una de chicas que forman el club significa una cosa distinta y que su música las une. Eso es un ídolo, un punto al que volver cuando todo está oscuro y las fonsinistas encuentran su faro en el cantante que en el 2020 llega a la Fiesta Nacional del Sol.

Por último adelantó que como el club tiene sedes en todo el país, ya hay provincias que confirmaron su visita a San Juan para ver al cantante. Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y la visita trasandina de Chile ya dijeron presente para este 28 de febrero.

LA OPINIÓN DE UNA EXPERTA

Para quien deje de lados los prejuicios y se anime a descubrir al cantante, Antonela fue consultada de qué era lo mejor para poder abordar al artista. La respuesta fue que dependía que se buscaba ya que algo que ha mostrado el cantante es su versatilidad. Si lo que se buscan son baladas, ella recomienda sus primeros álbumes como “Eterno” o “Amor secreto” ya que sus comienzos se fundan en ese género, pero para algo más movido definitivamente “Vida” es el indicado ya que concentra esta nueva etapa donde el artista explora y explota al género urbano.