Forlán declinó ofrecimiento de dirigir Secretaría técnica en Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El uruguayo Diego Forlán declinó en las últimas horas el ofrecimiento que le formuló Independiente para hacerse cargo de la Secretaría técnica del club y manifestó su intención de convertirse en entrenador en lo inmediato.



Fuentes cercanas a la institución de Avellaneda le confiaron a Télam que el ex delantero “agradeció la propuesta”, aunque desistió de aceptarla porque “se quiere lanzar a la dirección técnica”, según reveló el vocero consultado.



“(Diego) Forlán se ofreció a colaborar con la entidad, pero no tiene aspiraciones de ser la cabeza o asumir como un gerente deportivo”, resaltó la fuente.



Ante la negativa del también ex jugador del Manchester United británico, la dirigencia del 'Rojo' apuntaría ahora a ofrecerle el puesto a algún otro ex futbolista de la institución.



Sin embargo, la postulación de Daniel Montenegro “no corre”, según apuntó la fuente, porque el club “pretende alguien que tenga contactos con el mundo y conocimiento del actual plantel”, dijo.