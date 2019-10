Formosa comenzó a recibir la devolución del IVA y Ganancias

La fiscal del Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, confirmó hoy que la provincia "comenzó a recibir los fondos" de devolución por IVA y Ganancias, después del fallo de la Corte Suprema contrario a la rebaja de esos impuestos dispuesta por el Gobierno nacional, aunque aclaró que el Ministerio de Economía "deberá hacer el cálculo exacto de la deuda".



A partir de este miércoles el Gobierno nacional comenzó a girarle a las provincias fondos coparticipables, luego de que el fallo de la Corte nacional determinara, a comienzos de este mes, que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuestas luego de las PASO no pueden afectar las cuentas de las provincias.



En declaraciones a la prensa formoseña, la fiscal de Estado destaco que "esto es mérito de la decisión política del gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, de defender hasta las últimas instancias los derechos de todos los formoseños".



"No es dádiva, es lo que nos corresponde, porque nos sacaron lo que no debían sacarnos" explicó la fiscal.



Y aseveró que "se está haciendo justicia, lamentamos que hayamos tenido que recurrir a todo esto", pero afirmó que "era inconstitucional haber resuelto por decreto" esa reducción.