Foto con “pancita” y rumores de embarazo: ¿Camila Cavallo y Mariano Martínez padres otra vez?

Camila Cavallo y Mariano Martínez juntos en Brasil. (Foto: Instagram) Camila Cavallo y Mariano Martínez juntos en Brasil. (Foto: Instagram)

Camila Cavallo y Mariano Martínez están de vacaciones en Brasil junto a su hija Alma y a Olivia y Milo, los hijos del actor con Juliana Giambroni, su ex esposa.

Y una de las fotos que publicó la modelo en su cuenta de Instagram desde el país vecino levantó un sinfín de rumores por su “pancita” que se “asoma” mientras luce un vestido blanco corto que remarcaba su cintura.

“Jodeme que estás embarazada me muerooooooo ❤”, escribió una seguidora. Rapida de reflejos, Camila despejó esa duda y todo el revuelo que se generó por su posible embarazo.

“Jajajaja, no! Es panza de tanto lastrar 😂” aclaró Cavallo. Además, a sus stories subió un video y aclaró: “En el último post que subí no me paran de decir ‘se te ve la pancita’, ‘ya se te nota la pancita’. Chicos, no es un bebé, es puro morfi. Lamento romperles la ilusión“.

La foto de la “polémica” de Camila Cavallo. La foto de la “polémica” de Camila Cavallo.

Estas vacaciones son especiales para Mariano y su novia, ya que coincidieron con el destino elegido por la ex del actor y Matías Di Chiara, el actual novio de Juliana.

Lejos de rivalidades o peleas, juntos disfrutaron del cumpleaños de Di Chiara y fue Martínez quien publicó fotos de todos juntos en los festejos.

Mariano Martínez, Camila Cavallo y Juliana Giambroni celebrando el cumple de Matías Di Chiara en Brasil . (Foto: Instagram) Mariano Martínez, Camila Cavallo y Juliana Giambroni celebrando el cumple de Matías Di Chiara en Brasil . (Foto: Instagram)

“Con Juliana nos separamos, pero siempre vamos a ser papás de dos hijos. Por el bien de ellos, lo mejor que puede pasar es que sus padres tengan una buena relación. Incluso hace poco fue el cumpleaños de Matías y ahí estuvimos para celebrar con ellos. ¡Hasta estamos pensando unas vacaciones todos juntos con los chicos!”, aseguró a mediados del año pasado. ¡Y cumplió!

Por redacción Gente.

SEGUÍ LEYENDO:

Felices los cuatro: Mariano Martínez celebró en familia el cumpleaños del novio de su ex, Juliana Giambroni

Ernestina Pais reveló detalles del acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato

Mirá el nuevo tráiler de la tercera temporada de “La casa de papel”, con la aparición de Rodrigo de la Serna y la vuelta de Berlín