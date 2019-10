Fracasó un intento de acuerdo en el conflicto por la televisación del fútbol de la B

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un intento conciliatorio promovido por la Justicia Federal se frustró hoy en la ciudad bonaerense de Mercedes, en la causa judicial que puede obligar a un rediseño de la comercialización de los derechos de televisación del fútbol argentino.



El Juzgado Federal de Mercedes, que estudia un amparo contra la "venta en bloque", sin excepciones, de los partidos del torneo de fútbol la Primera B Metropolitana, intentó hoy un entendimiento entre las partes en la causa que, se presume, operará como referencia para la renegociación de los derechos.



Se trata de un amparo impulsado por el canal de televisión sin fines de lucro Pares Tv, de la ciudad de Luján, que debió interrumpir sus transmisiones del club Flandria por la omisión del Estado en reglamentar una ley vigente (art. 77 de la ley 26.522), lo que desató una batalla judicial entre las empresas que compraron los derechos (en este caso, Trisa S.A) y los canales locales que, por ley, tienen derecho a las emisiones de los eventos locales.



Trisa S.A se negó a participar en cualquier esquema conciliatorio mientras que los representantes del Estado -también citados- ni siquiera asistieron a la audiencia, por lo que los próximos pasos de la causa los determinará el juez subrogante Jorge Rodríguez.



Pares Tv reclama el derecho a televisar -sòolo en su zona de cobertura, Luján- en forma abierta los eventos deportivos relevantes para su comunidad. Trisa S.A, en cambio, demanda que se declare la inconstitucionalidad de la ley vigente y un reconocimiento amplio de su derechos de televisación, que incluye -como efectivamente ocurre- el derecho a no televisar los partidos.



De hecho, en el actual torneo de la B Metropolitana, su señal de televisión, TyC Sports, no emitió ninguno de los once partidos que disputó Flandria por carecer de interés comercial.