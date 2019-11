Francescoli: "Me alegra que a Gallardo lo mire Barcelona por el valor de ese club, pero no hay nada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Enzo Francescoli, en su carácter de amigo de Marcelo Gallardo, reconoció que se "alegra de que Barcelona lo esté observando por la importancia de ese club", pero como director deportivo de River Plate aclaró que "no hay nada respecto de una posible contratación".



“Sé lo que leen todos y me alegra por la envergadura del club que lo está mirando, pero después no hay nada cierto. Todos los años Gallardo hace una evaluación en diciembre y después toma la decisión de seguir, pero eso es muy personal de él y su grupo de trabajo. Por eso hay que dejar que las cosas sucedan”, le indicó a TyC Sports el uruguayo.



“Pero hay que estar preparado para afrontar la decisión que vaya a tomar. Pasó cuando hace unos años Ramón (Díaz) nos dijo que se tenía que ir. Pero no pienso mucho en eso, sino que me hacen pensar mucho más los periodistas cuando me preguntan. No estoy pensando en lo que va a pasar en un par de meses porque ni siquiera es mi decisión”, advirtió.



Sobre la potencial salida del "Muñeco" y la búsqueda de un reemplazante, Francescoli señaló: "no necesariamente el próximo técnico debe ser alguien identificado con la institución. No creo que sea una condición. Siempre es más importante conocer el lugar, es más fácil, pero no quiere decir que sea solo alguien del riñón de River. Llegado el momento, veremos. Trataré de hacerlo con calma y pensando en el club. Ojalá salga tan bien como salió ahora”.



“A veces me dicen si Marcelo fue el más importante en la vida de la institución, pero como yo fui parte de la historia de este club, me cuesta mucho decirlo públicamente. Después, hay una parte de la historia de River que no conozco, y es difícil hablar de eso. En cuanto al momento, a estos cuatro o cinco años, es fantástico por lo futbolístico, de donde venía el club y cómo se recuperó el sentimiento de pertenencia", analizó.



En cuanto al cambio de sede para la final de la Libertadores con Flamengo, de Santiago de Chile a Lima, Francescoli reconoció que "era casi inevitable y no se podía esperar más tiempo. La situación en Chile tiene altos y bajos. Se ha tomado la decisión correcta, porque se analizaron las diferentes posibilidades y resultó que Lima era la más la lógica teniendo en cuenta la capacidad del estadio y la seguridad. Esperemos que el campo de juego también esté bien".



“Lo ideal hubiera sido Asunción o Montevideo, pero el calor que hace en Paraguay Iba a en contra del espectáculo. El estadio Monumental de Lima es cómodo, pero el único problema es el acceso. Un poco más de viaje, de incertidumbre, pero está bueno que también se haya tomado una decisión”, apreció.



Sobre la semifinal con Boca, destacó que durante los 180 minutos de los dos partidos el equipo “estuvo siempre concentrado”, pese a que “el árbitro vio cosas que nadie vio”.



Y finalmente, respecto de la definición que se viene con Flamengo, destacó que “en una final de 90 minutos hay muchas cosas que se emparejan. Son equipos muy parecidos, con niveles de intensidad similares. Uno imagina un partidazo, pero cuando los dos son tan parejos se opacan mutuamente. Veremos qué pasará. Seguramente será un partido de mucha tensión y de mucho detalle”, concluyó el "Príncipe".