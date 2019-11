Francia endurece las sanciones contra el abuso sexual infantil en Internet

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que su gobierno endurecerá las sanciones por consulta y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil así como el control al acceso a sitios porno por parte de menores.



Aquellas personas que hayan sido condenadas por ver o tener ese tipo de imágenes serán automáticamente inscriptas en el fichero judicial nacional, que deberá consultar todo organismo que trabaje en contacto con menores a la hora de contratar a alguien.



"Quien haya cometido lo peor hace cinco, diez o quince años, debe poder reinsertarse en la sociedad si ha cumplido su pena, pero no estar expuesto a menores", afirmó el presidente en la sede de la Unesco, en París, con motivo del trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.



Hasta ahora, según sostuvo, una persona podía haber sido condenada pero igual podía ejercer una profesión en contacto con niños porque esa información no estaba disponible para los empleadores.



El plan también apunta a mejorar la protección de los menores en Internet, que en Francia acceden a la pornografía a una edad promedio de 13 años.



"Eso quiere decir que la sexualidad se construye con estereotipos", dijo Macron en declaraciones reproducidas por la agencia EFE, y subrayó que Internet no debe considerarse como "un espacio en el que todo está permitido".



El presidente adelantó que se va a aplicar "un control parental por defecto" para que los padres tengan un mayor conocimiento sobre el acceso de sus hijos a esas páginas.



"Hoy es una iniciativa voluntaria, y en la mayoría de casos no es suficiente. Damos seis meses a los actores de Internet para que participen en esto y nos propongan soluciones sólidas. Estamos preparando ya una la ley. Si en seis meses no tenemos soluciones, aprobaremos una sobre un control parental automático", sostuvo.



El simple hecho de declarar la edad en Internet no basta para evitar que los menores de 15 años consulten esas páginas, añadió, y propuso generalizar dispositivos de verificación de la edad, cuya elección quedará en manos de las propias plataformas web.



Esa nueva obligación irá acompañada de nuevas sanciones, porque los jueces podrán bloquear las páginas que no respeten la normativa y el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) también comprobará su cumplimiento.



Macron destacó que este combate también debe ser europeo e internacional, y destacó que la Secretaría de Estado encargada de la infancia consultará con sus homólogas europeas para ponerlo en marcha.



Francia, concluyó, quiere que para 2020 pueda haber una nueva declaración política a nivel mundial sobre la protección de los niños en el sector digital.