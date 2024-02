Francis Ngannou advierte a Anthony Joshua: "Me llevaré su alma"

Francis Ngannou está decidido a demostrar su valía en el mundo del boxeo en su próximo enfrentamiento contra el excampeón de Peso Pesado Anthony Joshua, programado para el 8 de marzo en Riad, Arabia Saudita. A pesar de ser considerado el campeón lineal de dicha categoría en las MMA y de haber estado cerca de vencer a Tyson Fury en su debut como boxeador profesional, el camerunés se enfrenta nuevamente a las apuestas como el menos favorecido. Sin embargo, "The Predator" habló en el podcast High Performance y lanzó una amenaza.

Al comienzo, Ngannou indicó: "Dicen que nunca digas nunca. Nada es imposible, ¿verdad? No conocemos la fuerza de Anthony Joshua, pero aunque no creo que tenga esa fuerza, lo sabremos en dos meses. Lo vamos a descubrir y creo que va a suceder lo contrario. Voy a ser yo quien se lleve su alma. ¿Por qué? Quiero decir, gané. Mirame ahora. Mira mi vida. Mira dónde estaba cuando crees que perdí".

"¿Crees que porque algunos jueces tontos toman alguna decisión eso cambia algo en mi vida? Mi familia de la que les hablé estaba sentada en la primera fila viendo esa pelea. El sueño que llevaba desde niño, esa noche estaba viviendo ese sueño. En la cima del mundo, yo estaba allí. Y para todas las personas que han estado dudando de mí, yo estaba allí para demostrarles que estaban equivocados", sostuvo Francis.

Francis Ngannou quiere terminar con Anthony Joshua

Por otra parte, el excampeón de Peso Pesado de UFC indicó: "Para todos los que alguna vez me miraron, yo estaba allí para demostrarles que estaban equivocados. Estaban en casa mirándome en su televisión. Lo he ganado todo. ¿Crees que porque algunos jueces toman una decisión? No es un tribunal. La única decisión que puede tomar un juez para cambiar mi vida es un tribunal, si me firman para ir a la cárcel. Pero estoy aquí afuera".

"De hecho, gracias a esa pelea, de esa pelea gané esta pelea. Gané todo. Gané todo esa noche en esa pelea. Creo que gané todo en el boxeo, y lo mínimo que pudieron recuperar fue decir: 'Oh, hijo de puta, no nos vas a quitar todo'. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado una decisión? Hace que el boxeo se vea realmente mal. Necesitan salvar las apariencias en algún momento. Yo lo entiendo", sentenció Francis Ngannou.