Francis Ngannou destrozó a UFC por no dejarlo pelear con Jon Jones

Francis Ngannou expresaba su deseo de enfrentarse a Jon Jones cuando ambos aún estaban en UFC, y asegura que el estadounidense también estaba interesado en la pelea. Sin embargo, este enfrentamiento nunca se materializó, y el africano atribuye la responsabilidad a la compañía líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Eso, en lugar de señalar a "Bonny".

Durante la pausa de Jones en la competencia debido a una disputa contractual con UFC, Ngannou se convirtió en campeón de Peso Pesado al vencer a Stipe Miocic. A pesar que se le informó repetidamente que Jon no estaba interesado, Francis reconoce que el excampeón sí expresó su deseo públicamente. Por esto, ahora entiende que la promoción optó por no reservar la pelea.

Y aunque aún preferiría enfrentarse a Jones, reconoce que eso requeriría que UFC colabore con una organización rival, algo que parece poco probable ahora que Ngannou está con la PFL y Dana White ha descartado la posibilidad de co-promoción. El presidente dejó en claro que no se fusionará para llevar a cabo esta mega pelea, la que muchos fanáticos quieren ver antes del retiro de alguno de los dos. En el podcast The Last Stand, el africano no se guardó nada.

El enojo de Francis Ngannou

"En primer lugar, cuando yo estaba presente, Jon Jones no estaba. Incluso tres años antes estábamos negociando. Estaba pidiendo esta pelea después de pelear contra Jairzinho Rozenstruik. Estaba presionando mucho por Jon Jones porque sabía que UFC iba a hacer Daniel Cormier y Stipe Miocic 3, la trilogía de Stipe y DC. Así que quería la pelea con Jon Jones y nunca mencionaron esa conversación", indicó Ngannou.

Además, Francis dijo: "Lo usarían para desdibujar la narrativa de ambas partes. Si se trata de mí, es como, 'Oh, no voy a hacer la pelea'. Si es Jon Jones, muchas veces me han dicho que Jon Jones no quiere hacer esa pelea. Creo que ambos lo estábamos pidiendo. Mi razón no sucedió es UFC. UFC es responsable de que esta pelea no se lleve a cabo. Creo que esa pelea debería realizarse y he estado pidiendo esta pelea. Creo que puedo volver a la PFL y hablar sobre esto y hacer que esta pelea suceda".