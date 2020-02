Francisco a Lula: "Estoy contento de poder verlo caminando por la calle"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco agradeció al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva su visita al Vaticano el último jueves y le expresó su satisfacción por su salida de prisión, en noviembre, y de poder verlo "caminando por la calle", como se ve en el video de la entrevista que difundió hoy el líder del PT.



"Le agradezco su gesto de venir, se lo agradezco mucho, y estoy contento de poder verlo caminando por la calle", dijo en español el pontífice argentino, tras escuchar atentamente una breve exposición de las intenciones de la visita que le hizo en portugués el ex presidente brasileño.



Francisco recibió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la residencia del Papa, Casa Santa Marta, en el Vaticano, en un encuentro de una hora de duración en el que abordaron temas como las desigualdades, la lucha contra el hambre o el medioambiente.



Lula, quien fue acompañado por una comitiva que integraba el ex canciller Celso Amorim, le dijo al Papa que acudió al Vaticano para "agradecer y hablar un poco sobre el tema de las desigualdades", pero también sobre las conquistas sociales y el cuidado del medioambiente, y valoró sus llamamientos "en un momento delicado".



"Tenemos mucha gente en contra que no se preocupa por los pobres", agrega Lula en el video que difundió por sus cuentas de Twitter y Facebook.



Este es el primer viaje al extranjero que hace Da Silva tras su salida de prisión en noviembre después de que la justicia brasileña aceptara posponer al día 19 de febrero un interrogatorio pendiente.



La reunión con el Papa se produjo por la intermediación del presidente argentino, Alberto Fernández, que visitó el Vaticano el pasado 31 de enero, según informó el PT.



El ex presidente brasileño también quería agradecer a Francisco "su solidaridad" cuando él pasó por "un momento difícil" en prisión, en alusión a la carta que el pontífice le envió en mayo de 2019 para expresarle su cercanía y darle ánimos.



Lula, quien pasó 580 días en prisión y se encuentra en libertad provisional, está condenado en dos procesos por corrupción y tiene otras siete investigaciones abiertas en su contra.