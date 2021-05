Francisco Herrera, capitán del Jáchal Básquet Club: “Nunca hubo un equipo que represente de esta manera a la provincia”

Hace tan sólo cinco días el Jáchal Basquetbol Club se coronó nuevamente campeón del básquet sanjuanino, tras vencer en la Final del Torneo Iniciación a Inca Huasi por 61 a 55 el viernes pasado y se quedó con el Torneo Iniciación.

Jáchal casi no la juega a la final por interpretar mal un punto en el reglamento que le terminó por suspender a varios de sus jugadores, por lo que el presidente de la institución jachallera Javier Salas había amenzado con no presentarse a jugar reconociendo el error, pero la Federación Sanjuanina de Básquet mandó a jugar la final y, con un equipo en su mayoría alternativo, se presentó en el estadio Ñokaico y se quedó con la final.

Una de las figuras del Expreso del Norte sin dudas es el capitán Francisco Emanuel Herrera, quien tuvo una muy buena actuación durante todo el campeonato y no fue la excepeción en el partido decisivo.

Los campeones, dirigidos técnicamente por Lisandro Salles, tiene también la continuidad en el Torneo Federal, donde Jáchal lidera la División Cuyo en la fase clasificatoria, para buscar el pasaje a las semifinales de la división.

El experimentado jugador Francisco Herrera de 29 años, nacido en San José de Jáchal, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y contó como está ligada su vida con el Jáchal Básquet.

-¿A qué edad comenzaste a jugar al básquet?

Yo comencé en el año 2001 cuando se fundó el Jáchal Básquet, tenía tan sólo 9 años y jugaba en categoría Mini, Premini, Mosquito, es decir que desde muy chico empecé. Antes de eso jugábamos con mis primos en un arito que tenía uno de mis primos en su casa y desde ahí ya me gustaba el básquet.

-Venís de una familia tradicional en Jáchal, ¿Qué significa para vos tu familia?

Mi familia es el pilar de toda mi carrera, son los que siempre estuvieron en cada momento, en cada partido, siempre sentí el apoyo por parte de ellos.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi familia está compuesta por mi padre (Hugo Herrera, un reconocido periodista de Jáchal) y mi madre, tengo cuatro hermanos y un hijo de 2 años y 10 meses que se llama Beltrán, todo el esfuerzo que estoy haciendo es por él.

-Tu papá es un reconocido periodista del departamento, ¿Qué sentís ser relatado por tu padre cuando jugás?

Tener a mi padre transmitiendo los partidos donde yo juego, uno se siente acompañado, sabiendo que lo que él hace es su pasión, ser periodista. Pero es muy importante para mí su acompañamiento porque donde yo voy, él está. Así que es un orgullo para mi saber que tu padre te está relatando, eso me hacer dejar todo dentro de la cancha.

-¿Qué significa ser el capitán del equipo campeón?

Ser el capitán es una responsabilidad muy grande, tenés que estar atento a cada situación del partido, más cuando un técnico confía en vos para ser capitán del equipo. Pero siempre estoy apoyando a todos mis compañeros, levantándoles el ánimo, estar al lado de ellos por cualquier cosa que necesiten. Estoy seguro que si hay compañerismo en un equipo, es mucho más fácil para trabajar y conseguir los objetivos planteados.

-Casi no juegan la final contra Inca, ¿qué pensaron cuando la ganaron?

Cuando nos comunicaron que no nos íbamos a presentar a jugar la final, fue una amargura muy grande para mí y creo que para todo el grupo el no presentarse. Fue horrible porque en el entrenamiento había una tensión y nos sentíamos amargados. Así que nos juntamos los chicos que estábamos habilitados para jugar y le dijimos al presidente que hiciera lo posible para jugar y, luego si ganáramos o perdiéramos, queríamos estar presentes, no queríamos no participar de esa final y que hay un campeón por un escritorio porque creo que lo teníamos muy merecido haber llegado a la final y debíamos jugarla.

-¿Cómo definís el buen presente del equipo en el Torneo Federal?

La verdad que yo no lo iba a jugar al Federal, me tomó de sorpresa, porque yo estaba trabajando y estaba muy enfocado en mi familia, especialmente en mi hijo, pero vino el presidente del club (Javier Salas) y me dijo, 'mirá, tenemos algunas bajas y necesitamos que vos estés en el Federal', así que acepté y empecé a entrenar duro para estar a la altura de todos mis compañeros, porque todos los chicos que están ahora en Jáchal son reconocidos en el país y por estar al lado de ellos me siento orgulloso y hace que cada día me esfuerce un poco más.

-¿Cómo los ven a todos ustedes la misma gente del departamento?

Creo que para el pueblo de Jáchal es histórico, me parece que nunca hubo un equipo que represente de esta manera a la provincia de tan buena manera. Estamos en un muy buen nivel en la Región Cuyo y eso es gracias al sacrificio del técnico, de los jugadores y de cada uno de los que componen el Jáchal Básquet. Estamos todos muy unidos y eso va construyendo el buen camino por el que vamos.

-El año pasado estuvieron cerca del ascenso y se paró todo por la pandemia, ¿éste es el momento para ascender?

Yo el año pasado no jugué el Torneo Federal, estaba jugando el 3x3 en la previa de los partidos del Federal, fui teniendo el roce con grandes jugadores y eso me llevó también a estar ahora en el,plantel. Ojalá estemos a la altura para pelear el ascenso.

-Viajan muchos kilómetros, ¿todo sacrificio tiene su premio?

Estos últimos meses venimos viajando muchísimo, también estamos entrenando muchas horas para mejorar un poco más cada día. Pero todo esto que estamos logrando estoy seguro que es por la unión del grupo. Tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros para intentar obtener los objetivos planteados por el técnico y los dirigentes.