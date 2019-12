Francisco Pizzini es pretendido por Guaraní de Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El extremo derecho de Independiente Francisco Pizzini es pretendido por Guaraní, equipo de la primera división del fútbol paraguayo, que es conducido por el argentino Gustavo Costas -ex defensor y técnico de Racing- y que cuenta con otros dos ex jugadores "rojos", Claudio Aquino y Javier Báez.



Pizzini, de 26 años, no alcanzó el desempeño que se esperaba en el conjunto de Avellaneda, con rendimiento irregular, y ante la necesidad de reducir el plantel los dirigentes del "Diablo" esperan que los sondeos del club de Paraguay se cristalicen en una oferta.



El delantero cuenta con dos años más de contrato con Independiente, que en 2018 le puso una cláusula de salida de 20 millones de dólares cuando renovó el vínculo.



Por otra parte, en ámbitos del club se espera que durante la próxima semana la dirigencia formule su descargo con respecto a la denuncia presentada por Aldosivi ante la Superliga, al reclamar la deuda por una cuota de 870 mil dólares que corresponden al pase del delantero Cristian Chávez.



En el último mercado de pases, por expreso pedido del ex entrenador del club Sebastián Beccacece, Independiente adquirió el pase total de Chávez, por el que debía abonar 2.135.000 dólares, y que solo jugó 257 minutos en el primer equipo, siendo titular en una sola oportunidad, ante Independiente del Valle de Ecuador, en el partido de ida de la Copa Sudamericana.



Independiente debe abonar de inmediato lo reclamado por la entidad marplatense o llegar a un acuerdo de pago, porque de lo contrario podría ser sancionado con la prohibición de incorporar jugadores en el próximo mercado de pases de junio de 2020.