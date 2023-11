Franco Colapinto, el argentino que llegó a la Fórmula 1, explicó cómo se preparó

Franco Colapinto se enfrenta a la oportunidad de su vida al confirmarse su participación en el Rookie Test de la Fórmula 1 con el equipo Williams. Este crucial evento, que tendrá lugar el 28 de noviembre en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, marca un hito importante para el joven de 20 años de edad, quien se convertirá en el primer argentino en formar parte de un acontecimiento oficial de la máxima categoría en 22 años.

Colapinto ha preparado intensamente su debut en la Fórmula 1, realizando entrenamientos específicos que incluyeron visitas a la base de Williams en Grove, Inglaterra. Durante este proceso, se enfocó en su condición física y en su adaptación a un monoplaza de Fórmula 1, apoyándose en las sesiones de simulador. Franco también se enfrentará a la tarea de cambiar de categoría en un corto período, ya que, hasta el 3 de septiembre, competía en la Fórmula 3 y desde el 24 al 28 de noviembre participará en la Fórmula 2 en Abu Dhabi. Esto, con el equipo MP Motorsport.

El estreno en la Fórmula 1 es un hito emocionante y un reto para Franco Colapinto, quien se está preparando mental y físicamente para esta oportunidad única en su carrera. Su experiencia abarcará tres categorías en menos de una semana, desde la Fórmula 3 hasta la Fórmula 1, y su evolución en la base de Williams ha sido un componente esencial en su preparación. El piloto reconoce la importancia de su tiempo en el equipo antes mencionado y espera sacar el máximo provecho.

Las palabras de Franco Colapinto

El piloto argentino comenzó explicando: “No tengo una cantidad de kilómetros, pero sí que hice varios días. Trabajé mucho en el simulador, me acostumbré mucho desde el primer momento en el que subí. Estuve bastante competitivo y fue algo importante para empezar a acostumbrarme a todos los mandos y controles del volante de un F1. Está muy bueno empezar a entender cómo funciona la F1. Esta preparación sirvió para sacarle el máximo potencial. Es una posibilidad única”.

En cuando a los circuitos en los que giró en el simulador y sus deseos de alcanzar la F1, dijo: “Probé en la mayoría, en Budapest, en Spa-Francorchamps, en Bakú (Azerbaiyán), Australia, Monza, Sakhir (Bahréin), Montmeló, en Barcelona y en el Circuito de las Américas (Austin, Texas). Fue lindo poder probar en el simulador y empezar a entender cómo funciona un F1. Fue a los 12 o 13 años. Al principio quería correr en el TC porque mi viejo tenía un equipo en la categoría y yo viajaba a ver las carreras. Estaba siempre con los mecánicos y estaba en el taller. Me gustaban mucho esos autos de turismo”.

“Pero después cuando empecé a correr en karting me di cuenta lo profesional que era Europa y el nivel que había. Me quedó un poco en shock y cuando gané los campeonatos argentinos de karting decidí que quería ir a un lugar más profesional y para poder seguir creciendo. Fue por ese momento cuando decidí venir a Europa y por suerte se fue dando esa escalera y ese trayecto. Es muy gratificante cuando ves que año a año las cosas se van dando y me voy acercando hacia ese gran objetivo”, sentenció Colapinto.