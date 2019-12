Frases salientes del mensaje del presidente Macri por cadena nacional

-"Hoy nuestro país es muy diferente de aquel de 2015. Todos hemos crecido. Estamos mejor que hace cuatro años"



-"Hubo muchas dificultades que no pudimos resolver"



-"Hay un antes y un después para la República"



-"No me voy satisfecho sobre los resultados de la economía o la inflación y la pobreza"



-"Hay una democracia más fuerte y sólida, nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico"



-"Es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista termina su mandato".



-"Cambiamos nuestra manera de relacionarnos, un cambio que reclamaba la sociedad, cansada, hastiada de nuestros fracasos colectivos"



-"El cambio ya comenzó y no tiene vuelta atrás. No pertenece a un presidente, ni a un partido, ni a un gobierno".



-"Me enorgullece ser un poco más tolerantes y respetuosos con el que piensa diferente"



-"Somos mejores si nos escuchamos y acordamos"



-"Ser presidente fue un honor, intenté estar al servicio de todos, de escuchar todos los puntos de vista"



-"Cuando me equivoqué busqué corregir mis errores rápidamente y diciendo siempre la verdad"



-"Ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos. Vivimos cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin guerra contra el periodismo ni ataques a quien piensa distinto. En estos años jamás critiqué a un periodista. Se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios"



-Estamos orgullosos de las mejoras que hicimos en la justicia, con procesos más rápidos y cercanos a los ciudadanos".



-"Respetamos la independencia de los jueces y les dimos herramientas para que puedan investigar mejor".



-"Sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado que no se controlaba a sí mismo"



-"Después de cuatro años de reformas, dejamos un Estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos"



-"Siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos pero el Estado tiene que asegurarse que queden las huellas marcadas y atraparlos"



-"Creemos en la educación pública, cuando llegamos vimos que se habían alterado las cifras y no había evaluación"



-"Planteamos una serie de mejoras, mejoraron los resultados en Lengua y



pronto empezaremos a ver las mismas mejoras en Matemática"



-"Dejamos después de cuatro años sistemas de enseñanza de programación, robótica e inglés"



-"Somos uno de los cinco países que mejor enseña herramientas digitales según la Unesco"



-"Elaboramos el primer plan de igualdad y planteamos un debate respetuoso sobre el aborto. Combatimos el embarazo adolescente no intencional y bajó mas de un 20% el número de nacimientos en mujeres menores de 20 años"



-"En el PAMI había mala atención a los afiliados y corrupción. Hoy es transparente, mejoraron las condiciones de contratación con los laboratorios y hay beneficios como en las prepagas, como las recetas electrónicas, y se paga 30% menos los medicamentos que otras obras sociales"



-"Establecimos centros de primera infancia, con chicos que crecen estimulados y alimentados mientras sus padres van a trabajar"



-"Los resultados de las reformas (económicas) no llegaron a tiempo, pero estamos mejor para crecer"



-En 2015 encontramos una situación delicada que debimos enfrentar de a poco y en dos años hubo mejoras"



-"Nos pusimos nosotros mismos en situación demasiado frágil, y estuvo la crisis de sequía y de financiamiento"



-"La economía empezaba a despertarse y llevaba tres meses seguidos de crecimiento interanual, pero los resultados de las PASO generaron el miedo al futuro y hubo otra suba del dólar que nos hicieron retroceder varios casilleros"



-"Estos años trabajamos mucho para ordenar nuestra economía y parte del trabajo está hecho".



-"El próximo gobierno podrá apoyarse en eso para lograr el crecimiento"



-"El tamaño del Estado había aumentado hasta casi duplicarse y ocupaba el 45 % de la economía cuando llegamos. Bajamos 4 puntos ese gasto, estamos muy por encima del nivel histórico".



-"Logramos bajar la presión impositiva tres puntos, pero los impuestos en Argentina son aún altos y tenemos que buscar la manera de bajarlos"



-"Existe la sensación de que en 2015 el Estado no tenía deuda, pero debía 240 mil millones de dólares; la deuda venía creciendo hace muchos años. Ahora debemos 310 mil millones pero eso tiene una causa: tuvimos que pedir plata prestada y dos de cada tres pesos que tomamos fue para pagar vencimientos de deuda que había tomado el anterior gobierno"



-"La deuda publica es del 50% del PBI pero no es preocupante para un país como el nuestro; el problema es que no tenemos crédito para refinanciarla"



-"Sobre que hicimos con la plata que nos dio el Fondo (FMI) no hay misterio: el 95% lo usamos para pagar compromisos. Los desembolsos del Fondo tienen 100% de trazabilidad"



-"El préstamo (del FMI) es más barato, y el país se habrá ahorrado 10 mil millones de dólares"



-"Tenemos un dólar a un precio razonable. Hace más de un año que exportamos más de lo que importamos. Si queremos crecer muchos años seguidos tenemos que exportar más"



-"Son cimientos importantes para una economía sólida y son difíciles de ver. Capaz se preguntan: '¿Qué me importa si mi salario no mejora?'. Esto es necesario para crecer. Lamento no haber dejado mejores resultados"



-"Dejamos unas fuerzas federales ordenadas y profesionales. Respetadas por la sociedad y respetuosas de la ley"



-"Ahora hay alternativa sana de poder en la Argentina. No tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes"



-"Hagamos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto".