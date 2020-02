Frederic afirmó que la política de seguridad "será federal" y cuestionó los "shows punitivos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, garantizó hoy que la política en esa área "será federal", cuestionó los "shows punitivos" y adelantó que "se profundizarán los diagnósticos sobre redes criminales" que operen en el territorio, al inaugurar en Tucumán la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en lo que va de su gestión.



El encuentro convocó en el centro de la capital provincial a los ministros de Seguridad de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, a jefes policiales de esos distritos; al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acompañado por diputados nacionales, y a los jefes de Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y de Seguridad Aeronáutica.



Frederic expuso los lineamientos de su gestión, que dijo tendrá una "mirada federal", sin "recetas foráneas" ni "shows punitivos" para enfrentar el tráfico de drogas ilegales.



"Frente a una mirada porteñocéntrica de la gestión anterior, la política actual será federal", destacó la ministra y manifestó que "la política criminal no puede seguir atada a recetas foráneas", por lo que "se profundizarán los diagnósticos sobre redes criminales" que operen en el territorio.



Con críticas a la gestión de su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich -pero sin nombrarla-, la ministra cuestionó la idea de que había "fantasmagóricos enemigos internos" y pidió "desmantelar esa legitimación que ha llevado a hacer uso abusivo de la fuerza", ya que, en pos de la "reconstrucción" del vínculo entre el Estado y la sociedad, "no hay que demonizar al prójimo".



En el evento, en el que también estuvieron el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y los ministros de Justicia, Marcela Losardo, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, la ministra firmó una serie de acuerdos con las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que estuvo representada por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.



En su discurso, la titular de Seguridad prometió una gestión con "perspectiva de género", que evite "la criminalización de grupos sociales" (entre ellos el colectivo trans y LGTBIQ), y cuide la salud y seguridad de los miembros de las fuerzas y sus familias.



Frederic advirtió, asimismo, que "no es el show punitivo el que permitirá enfrentar el tráfico de drogas ilegales" y dijo que esa situación fue "una forma de persecución que no redujo el problema, sino que lo agravó".



En ese sentido, anunció que se "fortalecerá la política criminal tendiente a cuidar a quienes consumen", y adelantó que se creará un área dependiente de Jefatura de Gabinete para tratar las problemáticas de adicciones.



La funcionaria sostuvo que optimizará el control de los puntos fronterizos bajo un paradigma que revierta "la demonización y criminalización de las fronteras" porque, explicó, lejos de ser "una fuente de amenaza y delito, en una era en la que crecen muros y distanciamientos, estamos seguros que éstas son espacios de integración, circulación y solidaridad".



El Ministerio de Seguridad firmó con las carteras de Justicia y Ambiente, ambos responsables, respectivamente, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Administración de Parques Nacionales, un convenio para el abordaje de la situación de los mapuches en la Patagonia y otros para incrementar la cooperación entre Nación y las provincias.



Losardo, en ese sentido, advirtió que "el Estado debe priorizar los derechos humanos de las comunidades originarias" y manifestó que éstas "exigen la protección de sus derechos y nosotros estamos obligados a trabajar en ese sentido".



La cartera a cargo de Frederic también rubricó acuerdos sobre diferentes temáticas vinculadas a la seguridad con la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, San Juan, La Rioja, provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe.



En el acto, Massa destacó que el oficialismo buscará desde el Congreso Nacional "consolidar" el Consejo de Seguridad Interior como ámbito de definición de políticas de Estado e instrumento "para devolverle la paz y la tranquilidad" a los argentinos.



El porteño Santilli, por su parte, destacó "el trabajo conjunto entre las fuerzas federales y provinciales para combatir el delito" y dijo que el acuerdo firmado entre la Nación y la ciudad busca conformar "una mesa de trabajo a los fines de establecer los mecanismos de coordinación necesarios para el redespliegue operativo de las fuerzas de seguridad federales".