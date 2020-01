Fue designado el plantel de Los Pumas '7 para torneos de Hamilton y Sydney

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión Argentina de Rugby (UAR) designó hoy el plantel del seleccionado de Los Pumas '7, que participará de la cuarta y quinta etapa del circuito mundial 2019-2020 de seven, que se desarrollarán en las ciudades de Hamilton (Nueva Zelanda) y Sydney (Australia).



El torneo de Hamilton se llevará a cabo los próximos sábado 25 y domingo 26, en tanto que el de Sydney está programado para los días 1 y 2 de febrero.



El entrenador Santiago Gómez Cora convocó el plantel que estará integrado por 14 jugadores, en donde se destacan las presencias de Rodrigo Isgro y Tomás Vanni, quienes regresan al no haber participado en las etapas iniciales de Dubai y Ciudad del Cabo.



De esta manera, el plantel argentino estará compuesto por Matías Osadczuk, Santiago Alvarez Fourcade (capitán), Luciano González Rizzoni, Francisco Ulloa, Germán Schulz, Felipe del Mestre.



Santiago Mare, Gastón Revol, Franco Sabato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Marcos Moroni, Rodrigo Isgro y Tomás Vanni.



El circuito mundial comenzó en diciembre pasado con una gran actuación del conjunto argentino, que logró clasificar a los instancias finales de la Copa de Oro, en Dubai y Ciudad del Cabo, respectivamente.



El capitán Alvarez Fourcade señaló a la página de la UAR que "las expectativas son las mejores, contamos con una muy buena preparación y partidos en las primeras etapas, con jugadores que se sumaron y tenemos confianza en seguir por la buena senda".



Como excepción al habitual formato del Seven, durante estas dos etapas solo clasificarán a la siguiente ronda el primero de cada grupo en instancia de semifinales. De esta manera, la conquista del Oro tendrá un partido menos para el que lo logre.