¿Fue penal? El análisis de Carlos Tévez tras el polémico Superclásico

Durante una entrevista, Carlos Tévez hizo mención, entre otras cosas, al polémico penal en el último Superclásico. Esta conversación se dio en un dialogo exclusivo con el medio Infobae. Es necesario resaltar que el exfutbolista habló de su transformación de jugador a entrenador y de sus proyectos como estratega. Esto, sin evadir el presente de Boca Juniors y lo ocurrido en el último encuentro con River Plate en el Mas Monumental.

Respecto a su cambio de jugador a entrenador, Tévez explicó: "Cambia muchísimo, es totalmente otro liderazgo, es otra la preparación para ser líder y es fundamental. Por eso uno se preparó y estudió, para poder ser líder de otra manera. Hoy siendo técnico sos líder emocional, en lo personal, es muy importante. Y te puedo hablar de liderazgo en un montón de formas. Es muy difícil, pero liderar con ejemplos es otra forma de liderar. Es depende de cómo uno quiera liderar".

"Uno ya cuando está en este mundo que es el fútbol y entrenador es una etapa totalmente diferente a la de jugador. Te lleva mucho más tiempo saber de los jugadores. Me gusta mucho estudiar a los técnicos y tenés que estar en todo momento. Es lo más lindo de ser entrenador. Desde este lado entiendo un poco más el por qué y el para qué de algunos entrenadores. Pero también entiendo que al jugador hay que llegarle. Eso es lo que yo veo como entrenador. Muchos entrenadores a mí no me hacían llegar lo que hoy siente un entrenador", añadió.

Sobre Boca, Carlos resumió: "Hoy veo mucho más fútbol de lo que veía como jugador. Y obvio que lo veo a Boca, lo veo de otra manera. Lo veo desde otra perspectiva, de otra manera, tratando de sacar lo que era como hincha y lo que era como jugador. Totalmente diferente. Hoy lo veo más como entrenador, tratando de evaluar a cada jugador, al entrenador, ver por qué lo hizo, por qué hace un cambio, por qué hace otra cosa y lo veo desde ese lado".

La mirada de Carlos Tévez frente al polémico penal

Carlos Tévez no dudó en dar su punto de vista de lo ocurrido en el Superclásico y afirmó: "Lo que pasa es que es lo mismo de siempre: el hincha de Boca te va a decir que no fue penal y el hincha de River te va a decir que sí. Es entrar en una polémica donde ya fue penal, ya fue gol, ya ganaron ellos y hay que acostumbrarse a eso. Algunas veces te toca ganar con una injusticia o ganar bien y a veces te toca perder con una injusticia o te toca perder bien".