Fuerte cruce entre Sofi Morandi y Laura Fidalgo

Anoche se vivió una jornada tensa en el piso del “Super Bailando 2019”.

Marcelo Tinelli le dio la palabra a Laura Fidalgo, una de las integrantes del BAR del "Súper Bailando 2019", y seguido vino un reclamo. "Mantengo la nota, sin devolución porque ella dice que no entiende lo que dijo", dijo Fidalgo con los tapones de punta.

Sofía Morandi la miró sorprendida: la joven agarró el cachete e hizo un gesto como de disgusto. "En uno de los programas dijo que no entendía mis devoluciones. Un día que te di una devolución me diste la razón y me dijiste que estabas de acuerdo. Me diste el ok. Fuiste a un programa, no me acuerdo cuál. Si no entendés las devoluciones, listo mantengo la nota o te la subo. Tenés una gran carrera, estaría bueno hablar menos y escuchar un poco más", añadió la jurado.

Morandi no se calló nada y respondió: "Te tomo todo lo que decís, no era un programa, era Carolos en el bar. Fue en un contexto de un programa de Youtube. Tiene razón porque acá nunca le respondí nada. Fue solo en una devolución y fue en un contexto entre amigos", Carolos es el “programa” que tiene el youtuber e instagramer Martin Cirio, aka “La Faraona”.

En el momento de la devolución se sumó a la charla el Instagramer Fer Mimbo con su megáfono. "¡No te entendemos, recalculando!", dijo el joven con ironía. La intervención no le cayó bien a Fidalgo: "Son atrevidos, faltan el respeto, es una pena porque teniendo tanto talento".

Sobre el final, Morandi intentó calmar las aguas: "Yo te digo que tenés razón, te lo dije en cara, no quiero quedar como una irrespetuosa. Yo escucho mucho las devoluciones. Te respeto. Lo otro te lo dije, te agradezco y lo escucho".