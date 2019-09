Hernán Piquín se despidió del Bailando 2019

"¿Es la despedida de este señor?", con esa pregunta inició la noche de ayer del Bailando, antes de que Hernán Piquín y Macarena Rinaldi salieran a la pista para hacer su videoclip de Friend like me, tema de la película Aladdín, junto a su coach, La Cata, tres bailarinas invitadas y la participación del mago Carlos Barragán.

Después de haber sufrido un violento robo, el bailarín confirmó que no seguirá en el certamen. "Me voy a vivir a España. El robo que sufrí me dio un empujón, que me tiren 14 tiros y salvarte es fuerte. Llego a la noche a casa y estoy atento a todo, no me puedo dormir, es feo y es la vida misma. Los voy a extrañar", explicó.

Fue una noche donde se llevó el máximo puntaje y grandes elogios de los jurados y el BAR. Entre lágrimas, Piquín agradeció el reconocimiento y se despidió ovacionado y con unas sentidas palabras. "Es muy difícil, de verdad que los voy a extrañar, son cosas de trabajo y las tengo que cumplir. Me duele muchísimo irme porque la pasamos muy bien acá, esto es una familia y me divierte estar. Para mi bailar es un placer, sea donde sea y doy siempre lo que más pueda dar", expresó. "No nos quejemos, tratemos de vivir felices que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Te agradezco a vos (Marcelo) por dejarme estar acá".