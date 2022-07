¡Fuertes imágenes! Peleadora le rompe el brazo a su rival en el UFC 276

El sábado por la noche, en el UFC 276, los fanáticos de las MMA presenciaron un estremecedor momento. Julija Stoliarenko (10-6-1 MMA, 1-4 UFC) necesitaba ganar sí o sí en la contienda que abrió la cartelera en el T-Mobile Arena, pero la forma en la que lo hizo llamó la atención del planeta entero. Jessica-Rose Clark (11-8 MMA, 4-4 UFC) fue su rival, a quien terminó rompiéndole el brazo en pleno combate.

En lo que fue la primera pelea del UFC 276, Clark empezó con mejores golpes y lastimando a Stoliarenko. Sin embargo, en 42 segundos de iniciada la pelea, Julija logró tomar el brazo de su rival y obligarla a rendirse, aunque finalmente terminó lesionándola. De hecho, la víctima de la sumisión aseguró que "hizo un muy buen trabajo al continuar con el brazo después de que hice tapping". Así, denunció que su contraria continuó a pesar de su señal de darse por vencida.

La ilusión de Stoliarenko

“Los últimos dos años fueron un poco difíciles para mí, muy, muy difíciles, en realidad. Desde que llegué al UFC, no pude recuperarme porque estaba presionando demasiado. En el momento en que perdí mi última pelea, dije: 'Maldita sea. ¿Qué estoy haciendo?'. Al hablar con mi entrenador, decidimos hacer algunos cambios en mi entrenamiento, y principalmente en mi mentalidad", partió diciendo Stoliarenko en conferencia de prensa.

Después, Julija también expresó: "Mi entrenamiento se centró solo en tener confianza en mis habilidades y tener confianza en mí mismo. Eso es increíble. Poder hacer una sumisión tan rápida no es una sorpresa para mí, pero poder hacer eso en el UFC es una historia diferente". Sin dudas, esas no fueron las palabras más impactantes, teniendo en cuenta que en la previa ya había hecho ruido con sus dichos.

Antes del UFC 276, avisó que lesionaría a su rival

No obstante, la polémica del UFC 276 pasó por su anterior advertencia, ya que la propia ganadora del combate había dicho: "Si obtengo una sumisión, la romperé hasta que el árbitro la detenga. Por supuesto, no quiero lastimar a mis oponentes, pero depende de ellos cuándo hacer tapping. Si ella no está haciendo tapping, haré mi trabajo”. Luego, en la jaula más importante del mundo, hizo lo que prometió y le destrozó el brazo a su rival.