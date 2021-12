Judicial acusado de violencia de género: tras la imputación a Parisí, se conoció que trasladaron a Ortega a Jáchal

En este miércoles se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde el juez Matías Parrón dictó la inmediata liberación de Mario Parisí, el judicial acusado de haber golpeado a su pareja y de esta manera esperará el juicio. Mientras, se conoció que su compañero, el doctor Juan Pablo Ortega, fue trasladado a la Segunda Circunscripción de Jáchal, dónde cumplirá funciones.

Esto fue confirmado a DIARIO HUARPE por el propio presidente de la Corte de Justicia, el doctor Daniel Olivares Yapur. El cortista explicó que “la sala de Superintendencia de la Corte decidió desafectarlo, pero no solo de la causa Parisí, sino desafectarlo de todo el Colegio de Jueces y asignarlo en traslado a la Secretaria Penal del Juzgado de Jáchal en la segunda Circunscripción donde están concurriendo funcionarios habitualmente a dar una mano en la secretaria penal de allá. Ahora en vez de ir distintos funcionarios va a estar asignado el doctor Ortega”.

Si bien la medida se conoció después de la imputación a Parisí y Ortega, el cortista explicó que esto no influyó en la decisión, ya que si bien públicamente se ha conocido, oficialmente aún no se le notifica a la Corte del resultado de la audiencia. Olivares Yapur explicó que previamente había ingresado una nota del Fiscal General de la Corte, el doctor Eduardo Quattropani, comunicándole formalmente que iba a imputar por el presunto delito de encubrimiento a Ortega. “Como está trabajando en el Colegio de Jueces del Sistema Penal me pedía la desafectación del mismo a la causa Parisí”, algo que finalmente se dio.

Con esta medida, se descarta totalmente que Ortega pueda llegar a influenciar en nada en el caso. A su vez, se conoció que se lo ha mantenido en la escuela judicial, ya que Ortega está en calidad de coordinador académico. “El traslado ya se efectivizó, esta medida se tomó antes de la audiencia que se ha celebrado ahora”, aseveró Olivares Yapur.

¿Y con Parisí?

El ministro de la Corte se refirió también a Parisí. Y en este punto aclaró que “no se ha tomado ninguna decisión porque Parisí está en uso de licencia compensatoria de feria”, es decir, de vacaciones y por lo tanto no está brindando servicios en Tribunales.