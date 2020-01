Funcionarios y vecinos destacaron el lanzamiento de la Tarjeta AlimentAR en la provincia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Funcionarios del gobierno nacional destacaron hoy la puesta en marcha de la Tarjeta AlimentAR en la provincia de Buenos Aires y vecinos de Almirante Brown expresaron su agradecimiento y evaluaron que la iniciativa les "ayudará a enfrentar la grave situación económica" y garantizar un plato de "comida sana" para sus hijos.



"Yo creo que Argentina comenzó a pagar la deuda social porque se habla mucho de la deuda financiera, pero acá en la provincia de Buenos Aires se ha comenzado a pagar la deuda" con sus habitantes, dijo el titular del Anses, Alejandro Vanoli, en declaraciones a la Agencia Télam.



Además, el funcionario planteó que "no solo" se trata de la entrega de una tarjeta alimentaria, que "es importantísima para que las familias tengan garantizados sus alimentos", sino que también es una cuestión de "dignidad".



"Acá lo que se ve es que hay dignidad, por el trato que recibe toda esta gente, los vecinos están hidratados, las madres están cómodas y contentas, los pibes jugando", reflexionó.



De igual forma, la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, dijo a Télam que "este lanzamiento es muy importante" porque la provincia de Buenos Aires "es un territorio clave por la falta de un plato de comida en millones de viviendas".



Vanoli y Tolosa Paz hicieron estas reflexiones luego de participar hoy, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de la primera entrega de las 560.000 tarjetas alimentarias que se distribuirán en la provincia de Buenos Aires, en un acto que se realizó en el partido bonaerense de Almirante Brown.



El intendente Mariano Cascallares agradeció al gobierno y juzgó "muy importante" el trabajo que se realiza en estos operativos interdisciplinarios "para asesorar a las mamás con charlas con nutricionistas y articulando con los ministerios para garantizar la vacunación de los niños", además -dijo- del aporte que hacen la Cruz Roja y Defensa Civil.



Vecinas y vecinos de Almirante Brown expresaron también su satisfacción y agradecimiento por la entrega de la Tarjeta AlimentAR, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre,



"Estoy muy contenta", declaró con una sonrisa y su bebé en brazos, Mónica Sandoval, quien contó que su marido perdió el trabajo hace 3 años, en tanto que otra vecina, Miriam Sosa, celebró que sus hijos "puedan tener comida sana, un vaso de leche, pan y frutas".



"Me parece muy bueno esto del gobierno para ayudarnos a los que la estamos pasando mal; estoy changueando en negro, tengo 3 pibes y esto me va a ayudar mucho", afirmó Juan Martín González a Télam.