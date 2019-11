Futbolistas Argentinos Agremiados celebra su septuagésimo quinto aniversario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato que nuclea a jugadores y ex jugadores profesionales, cumplirá mañana su septuagésimo quinto aniversario.



Fue creado el 2 de noviembre de 1944, cuando los futbolistas dieron el puntapié inicial para la organización que estaban buscando, en procura de defender sus derechos “y enarbolaron formalmente las banderas con las cuales reclamaban reivindicaciones puntuales y justicia en general”, señaló el gremio en un comunicado.



FAA agregó que desde entonces, “a través de luchas constantes y muy duras, el crecimiento no se detuvo”.



“Hoy la realidad exhibe la fortaleza de un gremio en movimiento, lleno de inquietudes y adaptado a los desafíos actuales, pero sin olvidar las bases de los orígenes, establecidas a partir de un sentimiento de solidaridad que siempre tenemos como aliado”, reflejó el escrito.



“El pasado, el presente y los sueños que existen de cara al futuro se unen en el saludo afectuoso hacia cada afiliado/a y su núcleo familiar, y en el reconocimiento a los hombres y mujeres que han puesto su granito de arena durante este largo camino recorrido, incluidos por supuesto quienes ya no están físicamente junto a nosotros, pero que nos iluminan con su ejemplo y con su huella”, concluyó.