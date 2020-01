Gabigol, verdugo de River en la Libertadores, anunció que sigue en Flamengo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero brasileño Gabigol, quien le marcó a River los goles que le valieron el triunfo en la final de la Copa Libertadores en Perú, anunció hoy que continuará jugando en el equipo carioca tras el acuerdo alcanzado con Inter de Italia.



Flamengo compró a Gabigol en 17 millones de euros y el contrato se extenderá hasta diciembre de 2024 e Inter mantendrá un porcentaje del pase, indicó Globo Esporte.



"La nación me abrazó. Aquí vivimos intensamente. Nos enamoramos! Nosotros sonreímos! Sufrimos! Vibramos! Rompemos barreras. Si es por el bien de la nación... me quedo!" señaló el mensaje de Gabigol a los hinchas de Flamengo.



El delantero, cuyo nombre es Gabriel Barbosa Almeida, nació el 30 de agosto de 1996, en Sao Bernardo do Campo y también vistió las casacas de Santos y Benfica de Portugal.



Gabigol, con 25 tantos, fue el goleador del certamen brasileño 2019 que ganó Flamengo, y también fue el máximo anotador en la Copa Libertadores con 9 conquistas.