Gabriel Heinze: "Hicimos un buen partido pero da bronca no conseguir lo que se mereció"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Vélez, Gabriel Heinze sostuvo hoy que su equipo "jugó un buen partido", tras el empate sin goles ante Huracán en el barrio porteño de Liniers, por la undécima fecha de la Superliga, y mostró su "bronca por no conseguir lo que se mereció".



Heinze dijo en conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani que hoy "se jugó mucho por las bandas ante un equipo que se cerró bien" y remarcó que "hay que trabajar para perfeccionar algunas cosas".



"Nuestro juego es así, tener mucho la pelota, y sé que a algunos hinchas no le gusta, pero deben tener paciencia porque no duden que este es el camino", contestó el entrenador precisamente sobre la impaciencia de la gente en el estadio.



"Estoy contento por estos chicos, ya que siempre son protagonistas y eso me gusta", reflexionó Heinze, y agregó que el equipo "se puede equivocar porque sale a buscar" los partidos.



Sobre la elección del delantero de área el 'Gringo' explicó que "(Maximiliano) Romero y (Leandro) Fernández son dos grandes atacantes, y por suerte en este equipo hay jugadores de calidad".