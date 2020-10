Gallardo confirmó el equipo: por qué juega Paulo Díaz y no Robert Rojas

Desde las 21.30 de este martes, River buscará terminar como primero en el Grupo D de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo, su entrenador, confirmó el equipo que recibirá a Liga de Quito con un único cambio: el ingreso del chileno Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta, vendido a Fiorentina.

"Liga viene con más rodaje y va a intentar ganar el grupo. Va a ser un partido duro, más allá de que intentaremos hacer lo nuestro. La idea es obtener el primer puesto del grupo", sostuvo el Muñeco durante la conferencia de prensa de la tarde de hoy, haciendo hincapié en lo importante que es terminar primeros en la zona para evitar un cruce complicado en octavos.

Al ser consultado respecto de la decisión de inclinarse por Díaz y no por Rojas, Gallardo fue claro y no dio por sentado que esto sea un indicativo de que el chileno es dueño del puesto: "Lo veo mejor para lo que estamos jugando. Rojas fue una muy buena alternativa y jugó en un muy buen nivel durante el torneo pasado. El sistema también lo favoreció, con tres defensores. Ahora me inclino por Paulo porque creo que lo veo mejor para no tocar mucho el equipo y más que nada darle la confianza a un jugador que considero importante. Después, esto es cambiante".

Así, si bien Díaz será quien salga a la cancha desde el inicio mañana ante Liga de Quito, Gallardo espera que Rojas siga en la lucha por el puesto: "De acuerdo a los rendimientos, uno va observando las posibilidades de uno y otro y, en esa pelea interna, es importante que Robert tenga esa decisión de querer recuperar el lugar dentro del equipo. Hoy me decido por Paulo y Robert tendrá que esperar, pero siempre esperamos que tenga la chance de jugar en cualquier momento y que esté bien".

De esta manera, los once titulares del Millonario para enfrentar a Liga de Quito serán: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.