Gallardo probó con linea de cinco defensores para protegerse del poderío ofensivo de Flamengo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador Marcelo Gallardo probó hoy con una línea de cinco defensores en la que incluyó al chileno Paulo Díaz reemplazando alternativamente a los volantes Nicolás De la Cruz y Exequiel Palacios, para protegerse del poderío ofensivo de los atacantes de Flamengo Gabigol y Bruno Henrique, que suman entre ambos 69 goles en este 2019.



River se entrenó también hoy con ejercicios especiales en espacios reducidos para ganar en precisión y efectividad ofensiva de cara al partido frente a los brasileños por la final de la Copa Libertadores del próximo sábado a las 17 (hora argentina, 15 de Perú), en el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores (habrá 13.000 por cada club).



La idea del "Muñeco", que hoy fue destacado por su antecesor Ramón Díaz como "el mejor de la historia del club", es afinar este rubro del juego porque entiende que será un partido con mucha tenencia compartida de pelota y la precisión va a significar otra clave para superar la presión del rival.



La rutina de trabajos con pelota y por sectores del campo de juego se va a repetir toda la semana hasta el día del encuentro en el estadio Monumental de Lima.



Por su parte, el volante Enzo Pérez, que había sufrido un esguince en el acromio clavicular en el hombro izquierdo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y llegará sin problemas al partido del sábado.



Si bien el equipo no está confirmado, los 11 "de memoria" son Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.



Además de esos posibles titulares van a ser parte de la delegación que viajará el jueves a Lima el arquero Enrique Bologna, Paulo Díaz, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Robert Rojas, Juan Fernando Quintero, Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Julián Alvarez y Jorge Carrascal.



Sin embargo ese equipo que viene jugando los últimos partidos puede variar, ya que en el entrenamiento de hoy Gallardo probó con línea de cinco defensores, con el ingreso del chileno Paulo Díaz, que durante la práctica reemplazó primero al uruguayo De la Cruz y posteriormente al tucumano Palacios.



Si esto se ratifica el fondo se parará con Martínez Cuarta de líbero, Díaz como stopper por derecha y Pinola por la izquierda, mientras que Montiel-Casco cumplirían el rol de volantes cuando la pelota esté en poder de River, y formarían la línea de cinco cuando la tenga el rival.



Esta disposición táctica le permitiría, por ejemplo, bloquear más adelante al temible Bruno Henrique con Montiel, doblegar la marca de Gabigol, y a la vez tener un mayor control de las imprevisibles diagonales del mencionado Henrique de manera constante con los tres centrales, para evitar que Enzo Pérez retroceda hasta la zaga para hacer los relevos, ya que en la zona media se gestan siempre los verticales y veloces ataques de Flamengo.



Claro que con este 5-3-2 ó 3-5-2, según la posición y posesión de la pelota de ambos equipos, el técnico tendría que resignar un volante, y la primera y más lógica prueba que hizo en el River Camp de Ezeiza fue sin De La Cruz, precisamente el jugador más desequilibrante del equipo en el uno contra uno.



Más tarde, en cambio, el uruguayo reemplazó a Palacios, un volante más valioso en la zona caliente del medio y menos decisivo que el oriental en ofensiva. Esta sería una buena manera también de no resignar generación de juego de tres cuartos en adelante.



El plantel "millonario" volverá al trabajo mañana por la mañana en el estadio Monumental y luego del almuerzo partirá en un vuelo charter desde Ezeiza para aterrizar en la ciudad de Lima en horas de la noche.



La idea de Gallardo es que el equipo tenga dos jornadas de entrenamiento en la capital peruana, el jueves en el estadio de Alianza Lima y el viernes en el reconocimiento del Monumental donde se jugará el encuentro ante Flamengo.



El regreso está planificado para el domingo y luego los jugadores tendrán algunos días de descanso porque vuelven a jugar el sábado 30 de noviembre frente a Newell's Old Boys, en Rosario, por la Superliga, a la espera de la final de la Copa Argentina del 4 de diciembre.



Al respecto y si bien no hay confirmación oficial, la definición de dicha competencia sería ese día en Mendoza frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, ya que el 8 de diciembre termina la Superliga.



Si River se consagra campeón de la Libertadores, los santiagueños ingresarán directamente a la fase de grupos de la edición 2020 de este certamen, mientras que Atlético Tucumán lo reemplazará en el repechaje para el que actualmente está clasificado el conjunto "millonario".



River cierra el calendario local ante San Lorenzo de local y dejará pendiente para el 2020 sólo un partido, frente a Independiente, que debía jugarse este fin de semana por la fecha 14, pero se reprogramó para el 19 de enero en el Monumental de Núñez. Si River gana la Copa Argentina y no la Libertadores, también accederá directamente a la fase de grupos de la edición 2020.