Ganó el rojo por impartir ley, pero no cumplirla

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y polémico “Semáforo de los políticos”. Esta semana con un plus sobre la campaña electoral y lo que dejó la denuncia de Arancibia.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de los políticos de San Juan

Verde: Fabián Aballay / Ministro de Desarrollo Humano

Tras varias semanas de protesta y corte en la atención al público, la situación con el personal autoconvocado del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social se descomprimió y todo volvió a la normalidad. Una reunión con el ministro Fabián Aballay, quien se comprometió a trabajar sobre cada uno de los reclamos, fue la llave de solución a un conflicto que prometía tener varios capítulos.

Amarillo: Enrique Conti / Vocal del Tribunal de Cuentas

Marcelo Arancibia presentó una nota en la Cámara de Diputados para que Enrique Conti, actual vocal del Tribunal de Cuentas, sea sancionado por participar en la campaña electoral de JxC. Esto teniendo en cuenta que la Constitución Provincial, en su artículo 205, establece de forma contundente las limitaciones que tiene quien ejerce el cargo en el organismo antes mencionado. Ahora todo esto pasó al Jurado de Enjuiciamiento.

Rojo: Hugo Quiroga / Juez de Iglesia

El Juez de Paz de Iglesia, Hugo Marcos Quiroga, chocó el día martes con una patrulla de policía casi nueva. El episodio sucedió en Ruta 150, camino a Iglesia y según contó el propio magistrado se encandiló con el sol y esto provocó el choque con los efectivos de seguridad. Afortunadamente nadie salió herido de gravedad, pero cuando los policías pidieron al magistrado la documentación del vehículo, estos constataron que Quiroga tenía el carnet de conducir vencido.

Rumores de pasillo

No hay tanto Consenso: La armonía no parece ser tal en el seno de Consenso Ischigualasto, ya que los rumores indican que la primera candidato suplente de la lista, María Isabel Villalba, no es invitada a las actividades de campaña. Esto ya generó planteos en el frente.

Conti generó malestar en JxC: Hay quienes dicen que desde el sector de ACTUAR estarían propiciando que Enrique Conti deje su cargo de vocal del Tribunal de Cuentas con la intención de colocar a uno de sus dirigentes en ese cargo.