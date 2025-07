Los gasistas matriculados de San Juan alzaron la voz ante lo que describieron como una intervención desleal por parte de Ecogas en su ámbito de trabajo. Nelson Aballay, en representación de Aisaga (Asociación de Instaladores Sanitaristas, Agua, Gas y Afines), explicó a DIARIO HUARPE que la empresa distribuidora de gas comenzó a ofrecer mano de obra para instalaciones internas a precios significativamente más bajos. Esta práctica, aunque negada por la compañía, perjudicó gravemente a quienes, por años, dependieron de esta labor para su sustento.

Publicidad

La repercusión en la actividad de los gasistas fue drástica. Según Aballay, el volumen de trabajo disminuyó en un alarmante 70%. Declaró: “Todos los gasistas que estamos acá ninguno tiene obra”. En San Juan, calculó que hay más de 100 gasistas trabajando, y la mayoría enfrenta esta difícil realidad.

El modus operandi de la supuesta competencia desleal

Nelson Aballay detalló cómo Ecogas opera para atraer a los clientes y perjudicar su labor. La empresa organizó reuniones en barrios, donde presentó ofertas de mano de obra y de instalaciones. La particularidad de estas ofertas fue la posibilidad de un pago mensual que se descuenta directamente de la factura de gas, una modalidad de financiación que los profesionales independientes no pueden ofrecer.

Publicidad

Sobre los instaladores que empleó Ecogas, Aballay aclaró: “ellos dicen que son matriculados, pero no están asociados con nosotros”. Incluso, percibieron que algunos de estos trabajadores vienen de otras provincias, como Mendoza, donde colegas también atraviesan una situación similar. Señaló que esta estrategia se replicó a nivel nacional en otras plazas donde opera Ecogas, incluyendo Córdoba, donde se registraron manifestaciones de gasistas.

Además de ofrecer mano de obra a precios muy reducidos, Aballay comentó que Ecogas también sugirió indirectamente a los clientes que contactaran a personas específicas para obtener arreglos “más económicos”, a pesar de poseer una nómina de gasistas matriculados. Los propios clientes informaron a los gasistas sobre estas ofertas más baratas, lo que confirmó las sospechas del sector. Ejemplificó: “A mí, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, ‘Mira, vos lo que me pasaste es mucho más de lo que realmente me ofrece otra persona'. Después vemos que es gente que mandó Ecogas”.

Publicidad

El trasfondo de esta situación, según Aballay, es el deseo de Ecogas de establecer un monopolio. Afirmó: “Esto es un monopolio, venden el gas y ahora quieren quedarse con las instalaciones internas”.

Otra preocupación expresada por los gasistas fue la nueva exigencia de Ecogas de presentar una fotocopia del documento de identidad del propietario (ambos lados) para la tramitación de expedientes. Aballay manifestó: “Eso nosotros no estamos de acuerdo porque me parece que es como invadir la la integridad del propietario, porque con el documento ya tienen el los datos del del cliente”.