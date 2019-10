Gastón Álvarez Suárez espera "con ansiedad" enfrentar a su tío Matías

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista ofensivo de Arsenal Gastón Maximiliano Alvarez Suárez admitió que espera "con ansiedad" el partido con River, por la décima fecha de la Superliga, para "enfrentar por primera vez" a su tío Matías Suárez. El partido, que fue adelantado para el viernes 18 a las 19, se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona, de Sarandí, en principio sin público visitante. "Estoy con ansiedad por jugar ante River porque si lo citan, será la primera vez que me enfrente con mi tío (el delantero Matías Suárez), será algo especial para los dos", afirmó el volante del equipo del Viaducto. Además del vínculo familiar, lo unen sus orígenes cordobeses: Gastón, de 26 años, nació en la ciudad de Córdoba, y Matías (31), en la ciudad serrana de La Falda, y ambos surgieron del fútbol juvenil de Belgrano. "Nos estamos preparando con mucha intensidad para el partido con River, más que nos tenemos que recuperar de la derrota con Argentinos Juniors para seguir sumando por nuestro objetivo principal, que es mantener la categoría", indicó Alvarez Suárez en declaraciones para el programa radial Hablemos de Arsenal. El ex jugador de San Marcos de Chile y Los Andes cerró con un reconocimiento hacia el técnico Sergio Rondina: "Fue quien marcó un antes y un después en mi carrera, aprendiendo a mantener la intensidad en el juego y solo debo preocuparme únicamente en hacer lo que me pide", dijo. Álvarez Suarez conoció a Rondina en el conjunto de Lomas de Zamora en 2017 y el DT lo pidió al año siguiente para sumarse al equipo campeón de la B Nacional 2018/19. A consecuencia del mal tiempo, el entrenador del "Arse" esta mañana trasladó a sus dirigidos al complejo Estación 98 para entrenar en las canchas de papi-fútbol de césped sintético cubiertas, donde ensayaron trabajos tácticos en espacios reducidos. El mediocampista Emiliano Méndez y los juveniles Ramiro Balbuena (volante) y Horacio Igarzábal (zaguero) realizaron trabajos de kinesiología en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. La próxima semana, Rondina comenzará a definir la formación para enfrentar a River, aunque la base sería la que perdió con Argentios (2-1), en la fecha pasada, con las dudas en la pareja ofensiva, si repetirá con Juan Manuel García y Ezequiel Cérica o podría optar por Ezequiel Rescaldani y Juan Cruz Kaprof. La probable alineación de Arsenal, entonces, sería con Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent , Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi y Gastón Álvarez Suárez; Nicolás Giménez; García o Rescaldani y Cérica o Kaprof. Por último, el volante ofensivo Lucas Necul, de 20 años, una de las figuras del seleccionado argentino ganador de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, esta tarde renovó su vínculo con la institución de Sarandí hasta junio 2021, luego de largas negociaciones anta la chance que tenía de quedar libre a fin de año.