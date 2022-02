Gatilló varias veces contra un hombre y de milagro los disparos no salieron: les dieron prisión efectiva

Una pareja fugitiva y un sinfín de disparos que nunca fueron. Ya sea por providencia o simples detalles técnicos, de milagro no hubo heridos. O si acaso, muertos. Esta secuencia, casi parecida a la de una película de acción, tuvo lugar en Pocito el pasado sábado 19 de febrero y este miércoles sus protagonistas recibieron su sentencia: para el hombre, 7 años de prisión efectiva y para la mujer, 11 años y cinco meses de prisión efectiva. Ahora, su romance deberá continuar en el penal de Chimbas.

El episodio delictivo que casi terminó en tragedia ocurrió ese sábado en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 11. Armados con una pistola 9 milímetros, Nicolás Villarroel y Tamara Álvarez se detuvieron en una casa a 150 metros al este de esa intersección. Eran las 18.20 cuando descendieron de la motocicleta Yamaha 125cc en la que se transportaban.

El arma usada por Villaroel, cuyos disparon no salieron. Foto: Gentileza

Ahí se encuentra una vivienda, donde la pareja de asaltantes ingresó pateando la puerta trasera, pero no encontraron su dueño en el interior, al que aparentemente conocían. Fue Villaroel quien merodeó por el interior de la casa en busca de su dueño y, al no encontrarlo, aparentemente, en búsqueda de cosas de valor. Mientras, Álvarez hacía de campana afuera.

Casualmente, en esos momentos pasó el hijo del propietario de la finca asaltada. El hombre, de 40 años, no reconoció a la mujer afuera de la vivienda de su padre por lo que dejó a su familia, con la que se trasladaba, y fue a investigar.

Nunca imaginaría que estaría por jugarse la vida. Al llegar hasta el interior de la finca y hablar con la mujer, se percata que la puerta trasera por donde Villaroel ingresó estaba destrozada. Al preguntarle a la mujer por su padre, Álvarez le contesta que ese se encontraba adentro con su novio. Es cuando en ese preciso momento, Villaroel salió del interior de la casa y empuñando su pistola 9 milímetros gatilló al hombre.

La moto utilizada para el asalto frustrado. Foto: Gentileza

Pero el tiro no salió. Sorprendido, Villaroel volvió a gatillar y nuevamente y el disparo no se ejecutó. Volvió a disparar, pero la pistola no hizo reacción alguna. Villaroel gatilló innumerables veces más, pero no ocurrió nada.

Salvando su vida por, tal vez, un desperfecto mecánico, el hijo del propietario y salió en busca de su familia para protegerla y también para buscar con que defender su vida.

Sin nada con que defender a su familia y a sí mismo, decidió enfrentar con sus propias manos a Villaroel que seguía jalando el gatillo para disparar. Fueron solo dos disparos los que pudo hacer después de varios intentos. Afortunadamente, ninguno impactó en el hijo del propietario.

Mientras esto ocurría, la esposa del hombre intentó reducir a Álvarez, pero esta y su pareja lograron huir. Inmediatamente, llamaron al 911 y personal policial se hizo presente en el lugar. Tras darle las indicaciones de hacia donde habían huido y la descripción de la pareja, lograron hallarlos a 700 metros al norte de la finca ocultos en unos matorrales y los detuvieron. En su poder, encontraron el arma 9 milímetros, una bolsa con una sustancia blanca y $630 en efectivo que, luego reconoció, eran de su propiedad.

Tras ser alojados en los calabozos hasta este miércoles, donde se enfrentaron a la justicia y recibieron sus penas. En juicio abreviado, la defensa acordó con fiscalía:

Para Tamara Álvarez la pena de cinco años y ocho meses. Pero redujo la pena a cinco años y cinco meses que, computándola con una condena anterior de seis años, forman en total una pena de 11 años y cinco meses de prisión. Por su parte, Nicolás Villaroel recibió la pena de siete años de prisión efectiva.

Ambos fueron juzgados por los delitos de Robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con abuso de arma. Ahora, esperan su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.