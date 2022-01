Gattoni aseguró que por ahora no se piensa en implementar restricciones a causa del covid

El vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni explicó este jueves que al menos por el momento, no se piensa implementar restricciones ante el incremento en los contagios de coronavirus en San Juan.

En un breve contacto que el funcionario mantuvo con DIARIO HUARPE, destacó que este es el panorama de situación por el momento y remarcó que "por ahora" no se piensa en restricciones.

Además, el vicegobernador en ejercicio del poder Ejecutivo, brindó una entrevista a los micrófonos de radio Sarmiento en donde aseveró que "estamos evaluando la situación día a día".

El funcionario relató que a diario se contacta con los especialistas de la cartera de Salud de la provincia y destacó que si bien ayer hubo un récord de 1.680 contagios, la situación sanitaria de la provincia sigue siendo "buena".

Gattoni explicó que aún se considera que San Juan está en una buena situación porque para definir esto se toma en cuenta la cantidad de camas ocupadas, la disponibilidad de respiradores y el estado de salud del personal sanitario.

El vicegobernador destacó que, tal como sucede a nivel nacional en San Juan hay muchos contagios, pero no todos terminan internados, ya que la vacuna ayudó a que los cuadros sean más leves.

Sobre el tema de la vacuna el vicegobernador destacó la importancia de contar con esta medida de prevención como la única herramienta conocida que, si bien no evita por completo el contagio, si sirve para mitigar los efectos en el organismo.

"La vacuna no garantiza que no se contagie, pero en caso de que pase si logra que transcurra como una gripe", opinó el vicegobernador quien igualmente agregó que "aun vacunados debemos seguir cuidándonos" para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

El vicegobernador habló también de la gran demanda de testeos que ha colapsado los centros en los que se hacen estos estudios, aseguró que entiende que la gente tenga la necesidad de hacerse el estudio, pero se mostró confiado en que en los próximos días esta demanda de estudios se podrá satisfacer en parte con la llegada de los autotest que aprobó la Nación y que permiten hacerse un testeo orientativo en casa.

Más allá de que aún no se piensa en imponer limitaciones de circulación o funcionamiento de las diferentes actividades, la segunda autoridad provincial destacó que si se ha decidido suspender o modificar la forma en la que se harán diferentes eventos que tienen una convocatoria masiva de personas.

"Por ahora lo que estamos haciendo es anunciar la suspensión de eventos deportivos y culturales", aseguró Gattoni en referencia a los cambios en la Vuelta a San Juan que este año no recibirá visitas internacionales, además no se realizará el torneo de fútbol, no el campeonato de patín que estaban previstos.

Además, en las últimas horas comenzó a circular la versión del inminente cierre de las colonias de vacaciones que organiza el Estado y que convoca a más de 22.000 asistentes entre chicos, personas con discapacidad y jubilados y 2.500 personas encargadas de la coordinación.

En medio de este panorama, queda abierta la duda de si se podrá hacer o no la Fiesta Nacional del Sol, ya que desde el mismo ministerio de Turismo reconocieron que están evaluando la situación a diario y que más adelante definirán si se hace o no la fiesta que está prevista para la última semana de febrero.