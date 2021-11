Gattoni desmintió que exista una operación política contra la oposición

A menos de una semana para las Elecciones Legislativas del próximo domingo y en medio de la polémica originada por los proyectos copiados por diputado de Juntos por el Cambio, el vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con DIARIO HUARPE y desmintió que exista una operación política por la cercanía con los comicios nacionales. “El trabajo legislativo es bueno, que el árbol no tape el bosque sobre el trabajo que realizan los diputados”, apuntó.

Este lunes se conoció que los legisladores de la oposición habían presentado, en julio de este año, un proyecto que, en uno de sus párrafos decía “Gobierno de Mendoza”, dejando en evidencia que el texto había sido copiado de la vecina provincia. Esto, sumado a la acusación contra el presidente del PRO, el diputado y candidato a una banca nacional, Enzo Cornejo, calentó la campaña y dejó munición por ambos lados.

“Ante la insistencia argumental del diputado Cornejo y de miembros de la oposición que decían que acá la Legislatura le cajoneábamos los proyectos debo salir a decir que esto no es así. Nosotros en la Cámara de Diputados no evaluamos si un proyecto está copiado o no, lo que vemos es si es bueno o no, si le sirve a la sociedad o no”, dijo Gattoni y recordó que en julio de este año debieron mandar a archivo un proyecto de ley “a raíz de que tenía un error al mantener en el cuerpo del mismo Gobierno de Mendoza. En su momento tratamos de que esto se manipulara y lo mandamos a archivo tratando de no entorpecer la buena relación, pero si siempre dicen que no le sacamos los proyectos me obligan a salir a decir a contar los motivos que llevan a que no salgan”.

En este sentido resaltó que “tanto oficialismo como oposición hemos trabajo bien durante este tiempo, no quiero que el árbol tape el bosque”.

Al ser consultado sobre si esto es una operación política debido a la cercanía de las elecciones y la exigua diferencia de votos que hubo en las PASO entre el Frente Todos y Juntos por el Cambio, el vicegobernador sentenció que “este tema se dispara con la denuncia de Marcelo Arancibia a Enrique Conti y es la oposición la que, en términos políticos, dice que hay un acuerdo entre el oficialismo y el candidato de Consenso Ischigualasto. Luego es Arancibia quien declara que la Cámara de Diputados no hizo nada con el tema. Cuando el acusado y el acusador dicen que estamos en un acuerdo con el otro me da la sensación que estamos actuando bien. No hacemos lo que dice el acusado o el acusador, a partir de ahí se excarcelan las cosas y como pasa en campaña se pueden decir estas cosas. De ninguna manera es una operación política, lamento que esto haya tomado estos ribetes”.