Gattoni le respondió la chicana a Falcón y habló de Fabián Martín

El presidente de la Unión Cívica Radical, Antonio Falcón, dijo que el Frente Todos tiene miedo de que Fabián Martín sea el candidato a diputado nacional del Frente Juntos por el Cambio, ya que el intendente de Rivadavia mide mejor que cualquier dirigente del oficialismo. Tras esto, el vicegobernador Roberto Gattoni, tomó el guante y no dudó en decir que si el rivadaviense quiere participar de las Elecciones Legislativas “bienvenido sea que participe”. Además pidió paciencia y adelantó que recién el sábado darán a conocer la lista. El 24 del corriente vence el plazo para la presentación ante la Justicia Electoral.

“No tenemos miedo como dice Falcón, al contrario. Si Fabián Martín es un buen gestor bienvenido sea que participe. Necesitamos dirigentes que muestren calidad de gestión y el intendente de Rivadavia tiene una buena gestión. Es respetable su condición de candidato y lo que hace es jerarquizar la política, si se presenta bienvenido sea”, dijo Gattoni.

Al mismo tiempo apuntó que “no hay que tener miedo de competir con los buenos, porque competir con los malos la verdad que no genera calidad institucional. En Argentina nos acostumbramos a discutir personas y no ideas, hay que salir de esa lógica, ya que de esa manera fomentamos la grieta. Esto lo debemos tomar como dos personas diferentes con el mismo objetivo, el bienestar de la gente”.

Para cerrar el tema, Gattoni, dijo también que “a todo el mundo le genera mayor atracción pelear una elección con alguien competitivo y no con alguien que no tiene chances. Hay que probarse, hay que competir, esto le hace bien a la democracia. Todos los espacios deben poner a los mejores candidatos y si el Frente Juntos por el Cambio decide que el mejor es Martín bienvenido sea, yo no soy nadie para opinar lo contrario o de su frente”.

Sobre las candidaturas del Frente Todos, el vicegobernador, pidió tolerancia y aclaró que “el acuerdo que hay es que no sea exclusivamente una lista, ahora falta resolver los nombres. Nunca vi al gobernador Uñac anunciar un candidato antes de la presentación de listas, así que voy a pedir paciencia. Lo más probable es que recién el sábado conozcamos los candidatos”.

También hizo referencia al modelo San Juan y no dudó en decir que gestión del gobernador necesita ganar para continuar negociando mayores beneficios para la provincia.

Candidatos

Las negociaciones en el Frente Todos están a la orden del día y tal cual dijo Gattoni, hoy no hay candidatos firmes. Si bien todos posicionan a Walberto Allende como uno de los integrantes de esa lista del PJ, también dijeron que en las últimas horas prendió fuerte la chance de que Fabiola Aubone, ministra de Gobierno, pueda ocupar un lugar.