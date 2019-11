Genovesa Key le ganó por la cabeza a Queen Liz en una carrera para el recuerdo

POR AGENCIA TÉLAM

Genovesa Key, con la monta del jockey Altair Dominguez, ganó hoy por la cabeza a Queen Liz en el Clásico Venezuela, una prueba de Grupo 2 sobre 1.000 metros que fue corrida en el octavo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La ganadora, una hija de Key Deputy, pagó un dividendo de 5,25 por boleto y empleó un tiempo de 55s 22/100 para la recta de arena palermitana.



Fue un carrerón entre las dos yeguas desde la largada al disco: tanto Genovesa Key como Queen Liz dieron un gran espectáculo desde el principio al final.



Las dos yeguas vinieron por el lado de afuera, el de la verja y todas las demás intentaron quebrar a ese dueto pero no pudieron. En los 450 metros Queen Liz vino en punta y a su lado lo hizo Genovesa Key.



Párrafo aparte para José Da Silva, un jockey brasileño de muy buen nivel técnico, y un Altair Domingos que cuando está inspirado es un excelente jinete. Fue un gran duelo.



Faltando 300 metros siguieron las dos yeguas muy juntas y sin darse ningún tipo de ventaja. Siempre hubo una pequeña diferencia para Queen Liz pero la diferencia era mínima.



Ya en los 50 metros finales llegó el momento de Altair Domingos y de la yegua Genovesa Key. El entusiasmo del público no se hizo esperar, con una enorme adrenalina a 50 metros del disco.



En los 30 metros finales Genovesa Key hizo la hazaña de igualar y superar a Queen Liz por apenas una cabeza.



Genovesa Key corrió del lado de afuera, mientras que Queen Liz lo hizo por adentro. Las dos cruzaron el disco ante un griterío infernal. No era para menos, porque la carrera fue un carrerón.



En el tercer puesto, a 3 cuerpos, llegó Mi predilecta Key que nunca molestó ni se acercó a las dos punteras.



El cuarto puesto, a 1 cuerpo, fue para Melodía Pampa que corrió por el lado de los palos pero que no tuvo fuerza en los últimos 250 metros.



Los parciales fueron de 20s 39/100 para los 400 metros y de 42s 32/100 para los 800 metros.



Genovesa Key alcanzó hoy su cuarto triunfo oficial sobre 6 salidas, está para más y hoy guapeó como nunca. Altair Domingos, su jockey, tuvo mucho que ver en la victoria.



Fue una carrera intensa desde la largada al disco. Con una ganadora -Genovesa Key- que puso mucho temperamento en los metros finales y una gran rival como Queen Liz, aunque haya perdido cuando parecía que iba a ganar.