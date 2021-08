“Gente que no”, es un tema

de la banda “rastapunk”: “Todos tus muertos”

El nombre de la banda y el título del tema, publicado el año 1988, lo tomo para referir, en su grito rockero y premonitorio: a la desgracia, al dolor que estigmatiza al martirio que nos atraviesa desde hace más de año y medio, y nos sitúa frente al “absurdo”, por lo inexplicable por la ciencia, por lo incomprensible por los habitantes del planeta, y por la sospecha que nos hace a los Sujetos, tan vulnerable en este sistema de convivencia del capitalismo, y además: a una multiplicidad de convivientes que personalizan la amenaza.

El nombre de la banda como un reclamo a la racionalidad, como un aviso hacia el “darse cuenta”, como la significación de la precaución y del reconocimiento y respeto por el otro… como un aviso, como el titular diario de una crónica absurda. Y, el tema en el tercer y cuarto verso de la primera estrofa, dice: “hay gente de mierda/ y hay gente que no, gente que no, gente que no…” Esta multiplicidad de convivientes, que en lo público, por ser humanos, tendrían que ser convivientes de una racionalidad que no tiene ni debe tener DNU, que nos describa la cotidianeidad… pero: es gente que no… es gente que no.

Este “no”, que sólo es material de estudio para la Sociología, la Psicología Social o el Psicoanálisis Social… de esos que nos hacen cruzar de veredas o salir, mientras tanto, de algún local de compras, porque decidieron que el rostro de la estupidez y la ignorancia se les vea completo, que nadie dude de la idiotez con la que pueden dibujar sus muecas de la nada, y por lo tanto: no usan el barbijo y además se arriman, como si fuesen portadores de algún secreto… “hay gente de mierda/ y hay gente que no, gente que no, gente que no…”

Y si exhiben esa negación, contra tanto fundamento, y además inmediato del cuidado, seguramente, desde alguna deficiencia de su aparato psíquico, exhiben su desnudez, sin pudor, por esta y por la estupidez en que se regocijan.

… “hay gente de mierda

y hay gente que no, gente que no, gente que no…”

………………………….

…………………………

No mires al costado, no te hagas el pescado

no te creas que le hablo al de al lado porque te

hablo a vos…

Quién sos?

………………………….

………………………….