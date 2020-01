George R.R. Martin dijo que el final de sus novelas no será el mismo que el de "Juegos de tronos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El famoso novelista George R.R. Martin, autor de la saga literaria "Canción de hielo y fuego", en la que se basa la serie "Juego de tronos", aseguró que la historia de sus dos últimos libros, aún por escribirse, terminará distinta a lo que ocurre en la ficción de la cadena HBO.



"La gente conoce un final, pero no el final", reveló Martin al medio alemán Welt, según lo citado por la agencia de noticias alemana DPA.



En la ficción de HBO, después de varios conflictos en Poniente, Bran Stark termina siendo elegido para gobernar los Siete Reinos. Los creadores de la serie de televisión, David Benioff y D.B. Weiss, revelaron hace un tiempo que el escritor les dijo que ese era su plan para el final de los libros.



El primer libro de la serie de Martin, "Juego de tronos", salió a la venta en 1996 y la novela más reciente, "Danza de dragones", se presentó en 2011, pero no es la última porque el escritor dejó en claro hace tiempo que todavía restan dos volúmenes por escribir.



Mientras tanto, la señal de cable HBO anunció que lanzará una precuela titulada "La casa del Dragón", inspirada en la última novela de la saga. Y si bien, el escritor estará trabajando en la nueva serie, aseguró que le dará prioridad a sus libros.



"Espero estar involucrado hasta cierto punto y, quién sabe, si las cosas funcionan, incluso podría escribir algunos episodios como lo hice durante las primeras cuatro temporadas de Juego de tronos", compartió en su blog. "Pero dejadme dejar esto perfectamente claro. No voy a aceptar ningún guión hasta que haya terminado y entregado "Vientos de invierno".