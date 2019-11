Gerardo Morales dijo que en Bolivia "se produjo un golpe de Estado" y corresponsabilizó a Evo

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo hoy que la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia respondió "claramente a un golpe de Estado, que rechazamos", aunque advirtió que la precaria situación institucional de ese país "tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas".



El mandatario jujeño se pronunció en su cuenta oficial de la red social de Twitter, en la que agregó que el líder indígena Evo Morales "terminó convirtiendo un gran gobierno en un gobierno fraudulento", en alusión a las recientes elecciones presidenciales en Bolivia, que de acuerdo a una comisión de la OEA estuvieron plagadas de irregularidades.



"No acató la consulta popular que le dijo no a la reelección –continuó-, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden Constitucional de Bolivia", sostuvo.



En otra publicación, repudió "la persecución a Evo Morales y a los miembros de su Gobierno", al tiempo que consideró "imperioso garantizar desde la Comunidad Internacional los Derechos Humanos fundamentales en estos momentos, en particular el derecho a la vida y la paz".



Sobre ese punto llamó a la Comunidad Internacional a "bregar por el restablecimiento de las instituciones democráticas en Bolivia, la realización de elecciones libres y transparentes, y el fin de las persecuciones políticas".



Por otra parte, respondió a los dichos del dirigente social Juan Grabois quien manifestó: "Sospecho que ha habido un apoyo logístico por parte de Gerardo Morales", para romper con el orden democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia.



"En verdad sos un pelotudo importante. Dejá de volar por la estratósfera, de incentivar la violencia y dejá de manejar a los pobres como clientes", manifestó finalmente el gobernador jujeño a los dichos de Grabois.