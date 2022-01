Gerardo Tivani agarró velocidad en los últimos 300 metros y ganó la Vuelta de Rawson

Gerardo Tivani de 30 años se impuso en el sprint final y obtuvo la victoria en la Vuelta de Rawson este domingo por la tarde. Es la primera vez que "El Flaco" ganó con la malla de la Agrupación Virgen de Fátima. Finalizada la carrera, el pedalero agradeció a sus compañeros de equipo y dio su percepción sobre la suspensión de la Vuelta a San Juan.

El Circuito Rawson corresponde a la 10º Fecha de la Temporada de Ruta 2021-2022 y contó con un recorrido de 124 kilómetros que empezó en el Parque de Rawson, recorrió las calles del Médano de Oro, 9 de Julio, Santa Lucía y Albardón. Por la tercera ola del Covid hubo muy pocos inscriptos: 62 pedaleros, cuando suele haber más de 130 en una carrera normal.

En el tramo final, que tenía como escenario una vez más el Circuito Villicum, Rubén Ramos de Municipalidad de Pocito lideraba el pelotón, sin embargo, no pudo capitalizar lo hecho en carrera y se quedó atrás, obteniendo en cuarto puesto.

Foto gentileza Adrián Rebollo.

El más grande del clan Tivani hizo un tiempo de dos horas, 59 minutos, nueve segundos. En segundo lugar quedó Daniel Juárez, su compañero de equipo, en el tercer puesto, Marcos León Rodríguez del Sindicato de Empleados Públicos, mientras que cuarto Ramos y quinto, Leonardo Rodríguez del conjunto Chimbas Te Quiero.

Desde el 20 de diciembre del 2020, que Gerardo Tivani no se consagraba en una carrera. En aquella ocasión, el pedalero obtenía la Doble Cerrillo para la Municipalidad de Pocito tras un milimétrico y polémico sprit. Es que los organizadores declararon a Ricardo Escuela como ganador y lo pusieron así en planilla. Pero, después de una queja del equipo del ciclista y la revisión del video que registró la recta final, las autoridades dieron como vencedor a Tivani.

El ganador del Circuito Rawson dio sus sensaciones luego de finalizar la carrera. "Estoy muy contento, esta victoria la buscaba hace tiempo y no se me daba. No me sentía cómodo, pero la semana pasada agarré confianza. Este domingo pude enganchar y definir", dijo el ciclista de Virgen de Fátima en diálogo con radio La Voz.

"En la mitad de la carrera le empezamos a meter con Nico, el trabajo en conjunto es fundamental para ganar", agregó luego y agradeció a sus compañeros de equipo.

Sobre la suspensión de la Vuelta a San Juan, Gerardo Tivani dijo sentirse triste porque estuvieron junto a sus compañeros preparándose para el evento. Sin embargo, no criticó la decisión del Gobierno y solo se limitó a decir que "le vamos a dar la razón a la gente que está encargada y que sea para bien".