Gerardo Torrent: "San Juan terminará el 2021 con superávit financiero"

Días después de la presentación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2022, el secretario de Hacienda y Finanzas, Gerardo Torrent pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y ponderó la cantidad de recursos que destinará la provincia a la generación de mano de obra durante el año próximo. En el mismo sentido adelantó que el presente año terminará con un superávit que podría rondar los $1.500 millones.

“En 2021 la idea es terminarlo con superávit financiero. Tenemos que esperar a ver cómo se comporta el mes de diciembre, pero creemos que podemos terminar con un resto que podría ser del $1.500 millones, un superávit acotado”, expresó Torrent. Al mismo tiempo explicó que este dinero que sobre servirá para sumar a las reservas del año próximo.

En la ocasión también se refirió a la estimación de gastos para el 2022 al decir que “tendremos un presupuesto prudente y responsable como lo venimos haciendo todos los años pero que, a diferencia de otros años, este tiene un fuerte impacto en obra pública. Es plata que vuelve, es plata que genera empleo, el 31% del presupuesto está destinado a obras”. Esto representa más de $76.000 millones. De este total $36.000 millones será destinado a la construcción de viviendas.

El próximo presupuesto tendrá además mucho dinero asignado al gasto social, poco más del 60%. “Ahí está lo que le daremos a educación, salud, urbanismo, asistencia social y seguridad”, dijo Torrent y adelantó que la coparticipación a los municipios tendrá un incremento con relación a este año del 78%.

Para cerrar y a contramano de los rumores que indican que habrá un plus de fin de año para los estatales, Torrent, fue contundente al decir que “hemos sacado cuentas y la única manera de mantener el equilibrio económico de la provincia y no terminar en rojo es in plus”.

El Desafío a Gerardo Torrent

En sus zapatos

¿Si fuese la directora del FMI refinanciaría la deuda de Argentina?

-Por supuesto, es la única manera de que la Argentina pueda pagar la deuda. Si no la refinanciamos será imposible cumplir con el pago de la deuda, es necesario para que lo podamos hacer

El trofeo

¿Quién fue el mejor ministro del 2021?

-Marisa López, la conozco a fondo, hemos trabajo codo a codo y creo que hemos hecho una gestión importante con los lineamientos del gobernador. La ministra tiene fortaleza y mucho trabajo.

Más o Menos

¿Qué es lo que más le gusta hacer fuera de la política y que es lo que menos le gusta hacer en política?

-Fuera de la política me apasiona lo que hago en mi ámbito laboral, eso me apasiona. A la política la acepto como es, tiene alegría y tristezas. No puedo hablar de algo que no me guste de la política, la política es la manera de solucionarle la calidad de vida a la gente y la abrazo con muchas ganas.

Pregunta Personal

¿En su vida cotidiana es más bien una persona suelta con el dinero o es tacaño?

-Soy muy suelto con la plata, a diferencia de como soy en el Ministerio de Hacienda. En mi casa soy más despreocupado. En mi casa, las cuentas se las dejo a mi esposa, creo que las mujeres tienen un don particular para eso.