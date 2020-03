Germán Paoloski, preocupado por el nacimiento de su hija en medio de la pandemia: “Tengo temores”

Leoncito empezando primer grado, el tiempo vuela sobre todo con los hijos, te marcan el tiempo… aquí fotos de este día tan especial y también de su comienzo en el jardín. Te amo y aquí estamos para acompañarte. Sos un hijo dulce, sensible y divino. Que seas feliz siempre @germanpaoloski

