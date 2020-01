Gimnasia vuelve al trabajo de la mano de Maradona con el objetivo de lograr la permanencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Gimnasia y Esgrima La Plata, con Diego Maradona confirmado en su cargo tras las victoria del oficialismo en las elecciones, pondrá en marcha mañana su pretemporada con el difícil objetivo de lograr la permanencia en Primera División.



El "Lobo" ocupa el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos y debe superar a tres equipos en las 18 fechas que le restan a la temporada (siete de la Superliga en curso y once de la fase regular de la Copa de la Superliga).



La suerte de Gimnasia está atada a sus propios resultados y también a los que obtengan los tres rivales con mayores posibilidades de alcanzar: Patronato de Paraná (1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1,125), que de momento consigue su salvación.



El plantel de Gimnasia retomará las prácticas en su predio de Estancia Chica con la presencia de dos refuerzos: el mediocampista colombiano Harrinson Mancilla, ex Cúcuta Deportivo, y el enganche Matías Pérez García (ex Tigre), que el lunes superó la revisión médica y sólo debe firmar su contrato.



El delantero Jonathan Agudelo, otro ex Cúcuta, también está próximo a llegar para reforzar un ataque "tripero" que evidenció notorias carencias en el segundo semestre del año pasado.



En busca de jerarquía para ese sector, Maradona sueña con contar al uruguayo Santiago "Morro" García, de Godoy Cruz de Mendoza, y a la "Pulga" Luis Rodríguez, que casi con seguridad no continuará en Colón de Santa Fe.



En el plantel de Gimnasia ya no estarán Marco Torsiglieri, el venezolano Janeiler Rivas ni el paraguayo Pablo Velázquez y pueden seguir ese camino el guaraní Víctor Ayala, José Paradela (seguido por River), Claudio Spinelli y Alexis Martín Arias, dado que Diego también busca un arquero.



La agenda de partidos que tendrá Maradona para intentar la salvación de Gimnasia es la siguiente: Vélez Sarsfield (L), viernes 24 de enero; Huracán (V), Patronato (L), Rosario Central (V), Independiente (V), Atlético Tucumán (L) y Boca (V) en la Superliga.



Ya por la Copa de la Superliga enfrentará a Banfield (L), San Lorenzo (V), Newell's (L), Vélez (V), Unión (L), Godoy Cruz (L), Patronato (V), Central Córdoba (V), Boca (L), Arsenal (V) e Independiente (L).