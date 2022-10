La Asociación Sanjuanina de Ginecología y Obstetricia no se reunirá este jueves con los representantes de la Obra Social Provincia. Desde la ASOG informaron que al no cumplirse las condiciones de negociación, no tendrán esta instancia.

Es que la reunión para la negociación con Obra Social Provincia fue enviada por los entes intermediarios. Entes de los cuales se desvincularán desde el 1 de noviembre los ginecólogos y obstetras representados por ASOG.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero si el llamado al diálogo es a través de la parte que no nos representa, parece que no entendieron el mensaje”, dijeron los voceros de la asociación.

“Esta reunión se llama después de nuestro comunicado, pero entendemos que no es la forma. Vamos a esperar que OSP nos llame a negociar, pero directamente a ASOG”, cerró.

La renuncia

El miércoles pasado, 6 de octubre, se comunicó que ginecólogos y obstetras dejarían de trabajar con intermediarios y sólo con prestadores de salud que tuvieran un convenio directo con la asociación. La medida se aplicaría desde el próximo 1 de noviembre.

Según la ASOG el atraso de pagos y los porcentajes que se iban perdiendo en el camino fueron motivo para renunciar a los intermediarios. Desde Colegio Médico y Clínicas y Sanatorios, explicaron que la medida es válida, pero que esperaban que esto no repercutiera en los pacientes.