Ginóbili quedó "devastado" por la muerte de Kobe Bryant

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Emanuel Ginóbili expresó hoy su dolor por la muerte de la leyenda del básquetbol mundial, el estadounidense Kobe Bryant, ocurrido en un accidente aéreo en la localidad de Calabasas, estado de California, Estados Unidos.



"Devastado", escribió Ginóbili en inglés en su cuenta oficial de Twitter. "Manu" enfrentó en reiteradas ocasiones a Bryant durante su trayectoria como jugador de San Antonio Spurs en partidos de la NBA, con varias finales en juego ante Los Ángeles Lakers.



Bryant se consagró campeón en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010, mientras que Ginóbili lo hizo en 2003, 2005, 2007 y 2014.



La última vez que estuvieron juntos fue en el Mundial de China que se disputó entre el 31 de agosto al



15 de septiembre de 2019, con un diálogo cordial donde recordaron sus enfrentamientos.



Por su parte, Luis Scola, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó su incredulidad por la noticia que sorprendió al mundo entero.



"No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda...", publicó el actual jugador de Olimpia Milano de la Serie A de Italia.



Hasta el momento, el entorno del pivote español Pau Gasol informó a Cadena Ser de España que el ex compañero de Bryant en Los Ángeles Lakers está "muy afectado" y que no realizará declaraciones.



El club francés Paris Saint Germain expresó sus condolencias "a su familia, amigos, Los Ángeles Lakers y NBA" por el trágico fallecimiento de Bryant. "Que descanses en paz, leyenda", agregó su cuenta oficial de Twitter.



El alero de Atlanta Hawks, el estadounidense Vince Carter, dejó su mensaje en Twitter y deseó que Bryant "descanse en paz".



Kobe Bryant tenía 41 años, según informó TMZ Sports, y falleció como consecuencia del accidente en la localidad de Calabasas, estado de California, en los Estados Unidos.