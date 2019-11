Gio Simeone marca de taco en la goleada de Cagliari a Fiorentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Giovanni Simeone marcó un gol de taco en la victoria 5-2 de su equipo, Cagliari, ante su anterior club, Fiorentina, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Serie A de Italia.



El ex futbolista de River Plate y Banfield señaló el tercero del conjunto local a los 34 minutos del primer tiempo y sumó la cuarta conquista personal en esta temporada.



Cagliari, que además contó con el ex mediocampista uruguayo de Boca Nahitan Nandez, se ubica en el cuarto puesto, clasificatorio para la Liga de Campeones de Europa, con 24 unidades.



Por su parte, Lazio, con la apertura y el cierre del marcador a cargo del tucumano Joaquín Correa -ex Estudiantes de La Plata-, se impuso como local sobre Lecce por 4-1.







Resumen de la 12ma. fecha:



Viernes: Sassuolo 3-Bologna 1.



Sábado: Brescia 0-Torino 4 e Inter 2-Hellas Verona 1 y Nápoli 0-Genoa 0.



Hoy: Cagliari 5 (Rog, Pisacane, Simeone, Pedro y Nainggolan)-Fiorentina 2 (Vlahovic 2); Lazio 4 (Correa 2, Milinkovic-Savic e Immobile)-Lecce 2 (Lapadula y La Mantia); Sampdoria 0-Atalanta (José Luis Palomino y Alejandro "Papu" Gómez) 0 y Udinese (Juan Musso y Rodrigo De Paul) 0-SPAL 0. Más tarde: Parma-Roma (14:00) y Juventus-Italia (16:45).







Posiciones: Inter 31 puntos; Juventus 29; Lazio y Cagliari 24; Atalanta y Roma 22; Napoli 19; Fiorentina 16; Hellas Verona 15; Parma, Torino y Udinese 14; Sassuolo y Milan 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa y Sampdoria 9; SPAL 8 y Brescia 7.