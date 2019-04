Gioja: “No pueden hacer demagogia para llegar a octubre”

El diputado nacional por San Juan y presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, cuestionó con dureza las medidas económicas lanzadas hoy por el presidente Mauricio Macri con el objetivo de detener la inflación e incentivar el consumo.

Respecto del congelamiento de precios de productos de la canasta básica y de tarifas, Gioja indicó que “es más de lo mismo”. “Son medidas insuficiente, extemporánea. Demuestran insensibilidad para afrontar una crisis del tamaño que tiene actualmente. Acá hacen falta medidas de fondo, no parches”, añadió.

“Esto es como darle una aspirina a un enfermo terminal. Es pura demagogia, es repetir cosas que ya hicieron. Cuando vetaron la Ley de Emergencia Laboral y Macri la cambió por un acuerdo con 60 empresarios, dijeron que no iban a echar a nadie y el año pasado echaron a 200 mil personas. O sea que los acuerdos se los pasan por el traste, no los cumplen. Entonces, ¿quién va a controlar esto?”, continuó el legislador nacional.

Gioja no desconoció que el kirchnerismo usó un método similar, aunque indicó que “nosotros lo usamos y lo cumplimos, pero estos no lo controlan”. “Es muy complicado, el consumo está cayendo porque no hay plata que alcance. Las medidas tienen que ser coyunturales, no pueden hacer oportunismo y demagogia para llegar a octubre”, disparó.

Por último, el diputado sanjuanino consideró que para frenar la crisis económica “hay que proteger el trabajo argentino y la producción. No se puede abrir la exportación para que entre cualquier producto que haga cagar nuestra industria. Entonces, medidas que antes criticaban con vehemencia hoy las están implementando”, cerró..