Gobernó 8 días, gastó $450.000 en atributos de mando y reincorporó al Estado a condenado por robo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex gobernador interino de Tierra del Fuego Juan Carlos Arcando, que tomó notoriedad por haber gastado $450.000 en sus atributos de mando para cumplir un mandato de 8 días, también reincorporó a las filas del Estado provincial a un empleado condenado judicialmente por sustraer insumos hospitalarios, según reveló hoy El Diario del Fin del Mundo.



Arcando se hizo cargo del Ejecutivo fueguino entre el 9 y el 16 de diciembre pasado, a raíz de la renuncia de la ex gobernadora Rosana Bertone para jurar como diputada.



Además del gasto para la adquisición del bastón de mando y la banda con los colores patrios que lució en su acto de jura y en ceremonias posteriores, el funcionario llamó la atención al designar un gabinete nuevo, incluido el reemplazo del jefe de la policía, y al adoptar medidas como el incremento del 66% de su propio sueldo y el del resto de la planta política.



Sin embargo, ahora trascendió que el mandatario provisorio rubricó el último día de su gestión, el decreto 4469 que revocó la cesantía (y por lo tanto reincorporó al Estado) del agente Julio Salvador Vivas, de 35 años.



Según fuentes judiciales, Vivas fue condenado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia en diciembre de 2017, a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos estatales, por el delito de peculado, una variante de la defraudación a la administración pública.



La justicia fueguina demostró que en 2015, cuando se desempeñaba como jefe del depósito del Hospital Regional Ushuaia (HRU) Vivas, sustrajo una cantidad de objetos que se encontraban guardados en el galpón que tenía bajo su custodia, en la parte posterior del establecimiento médico, y en un contenedor situado en inmediaciones de esa misma construcción.



La jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo ordenó el allanamiento de la casa del empleado, en el barrio de Andorra, y allí la policía encontró distintas cantidades de elementos como “rejillas, esponjas, trapos de piso, escobillones, franelas, bolsas de consorcio, toallas y toallones, sábanas, fundas y guantes, muchos de ellos en sus envases originales y con la leyenda de “uso hospitalario”.



Tras la condena judicial, en marzo de 2019, la ex gobernadora Bertone dictó el decreto 489 disponiendo la cesantía del agente involucrado, luego de un sumario administrativo donde se lo acusó de incurrir “en una falta grave de incumplimiento de sus deberes y quebrantamiento de las prohibiciones exigibles, por haber sustraído del patrimonio estatal, elementos confiados a su custodia, y dispuesto su uso a fines particulares”.



Sin embargo, durante su breve mandato como gobernador, Arcando hizo lugar a un “recurso de reconsideración” presentado por Vivas y revocó la cesantía, sin fundamentar la medida y desoyendo un dictamen de la Secretaría legal y Técnica que le aconsejaba mantener la sanción, según explicaron fuentes gubernamentales citadas por el matutino fueguino.