Gobierno ajusta clavijas con las licencias Covid a docentes: todos los escenarios posibles

Educación quiere que prácticamente todo el personal docente y no docente vuelva a las aulas. Solo dejarán algunas excepciones para las dispensas Covid-19, que además tendrán que ser renovadas. Incluso han puesto condiciones para aquellos que no quieren vacunarse.

Todo esto tiene que ver con el nuevo escenario respecto a la vacunación en la provincia. Con más del 85% de los docentes con dos dosis y cerca de 100% con al menos una, la presencialidad volvería a ser la norma en lugar de la excepción. Un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial plasmó todos los escenarios posibles para los educadores.

El texto oficial justifica estas nuevas decisiones justamente en esa línea, asegurando que “resulta necesario contar con la presencialidad total”. Las únicas excepciones, tanto si tienen las dos dosis como si no, son los que tienen padecimientos oncológicos, inmunodeficiencia o sean trasplantados o un menor a cargo con esas condiciones. Pero aun así, las dispensas de estos trabajadores deberán ser tramitadas nuevamente, ya que las que obtuvieron antes quedarán sin vigencia.

En los restantes casos dependerá de la cantidad de dosis de la vacuna que tengan colocadas. Los que tienen el cronograma completo deben presentarse obligatoriamente apenas hayan cumplido 14 días desde la colocación de la segunda dosis.

Quienes solo tienen la primera dosis podrán optar por ir o no ir, aseguraron fuentes del Ministerio a DIARIO HUARPE, hasta que hayan recibido el turno correspondiente a la segunda dosis, aunque deberán presentar el carnet incompleto. Si un docente no asiste a colocarse la segunda vacuna teniendo turno otorgado, deberá explicar el por qué a través de una declaración jurada. En el caso de que no consideren válida la justificación, serán convocados a trabajar.

Por último, aclararon que aquellas personas que hayan decidido por voluntad propia no vacunarse y no quieran asistir a las aulas, deberán presentar una declaración jurada también para justificarlo. Si el motivo está justificado podrán obtener la dispensa, pero si no, deberán asistir. Si hay algún tipo de duda respecto a los argumentos, podría intervenir la Junta de Reconocimiento Médico.

Con todo esto, Educación espera una asistencia prácticamente total de los educadores a las aulas, pensando ya en una presencialidad cada vez más alta de alumnos también. El último empujón a esta decisión fue la autorización a colocar una segunda dosis de otro laboratorio para los que tienen la primera dosis de Sputnik V. Es que la totalidad de los trabajadores docentes han sido convocados y tienen vacunas a su disposición incluso sin turno. Solo aquellos que esperaban el refuerzo ruso tenían una demora, que ahora dejará de existir.