Gobierno analiza terrenos que no son de Enología para trasladar Inca Huasi

Mucha incertidumbre se generó a lo largo de este tiempo con la posibilidad de que la Escuela de Enología pierda otro terreno en manos del Gobierno para trasladar el club Inca Huasi. Pero en las últimas horas esto pasa a otro plano ya que desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia mencionaron que se encuentran analizando terrenos que no tienen nada que ver con la escuela que creó Domingo Sarmiento.

En la semana se conoció que el Gobierno disparó el mecanismo de expropiación de las instalaciones que tiene hoy en día el club Inca Huasi, ubicado en una de las esquinas del Parque de Mayo, precisamente la de 25 de Mayo y Las Heras. Esto sin dudas generó preocupación e incrementó el malestar en quienes defienden la Escuela de Enología, entendiendo que uno de los terrenos de la escuela sería el futuro lugar del club de básquet.

"Vamos a expropiar y después veremos dónde lo podemos reubicar. Estamos analizando con ellos un par de terrenos cercanos. Todavía no lo tenemos determinado y además no queremos generar otra incertidumbre como la que se creó con lo de Enología pero no tiene nada que ver con la Escuela de Enología", contó el ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino.